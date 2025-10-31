אברהם מתחיל מהלך חדש בעולם, כמו שחז"ל אמרו שבזכות אברהם אבינו העולם קיים: "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם" - באברהם. כלומר אברהם, בכך שמכיר בריבונו של עולם, נותן לעולם את הערך שלו ואת זכות הקיום שלו.

"אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה" (שיר השירים ח, ח), חז"ל אומרים זה אברהם אבינו שאיחה את העולם כמי שמאחה את הקרע. מה פירוש שאיחה את העולם? בכך שהכיר שיש ריבונו של עולם אחד, הוא איחד את העולם. אם ריבונו של עולם אחד, אז ממילא כל העולם כולו שהוא בריאה של ה' אחד - הוא עולם אחד.

לא כולם הכירו בכך, אבל כשאברהם אבינו, שהוא הלב של העולם, מכיר בכך שהעולם אחד, זה עושה את העולם אחד. ההכרה הזאת נותנת לעולם את המשמעות שלו, ועושה את העולם להיות עולם אחד.

חלק מתוך שיחה שנאמרה בשנת התשפ"ה, לשיחה המלאה באתר ישיבה