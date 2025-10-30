אוניברסיטת תל אביב הודיעה כי תעניק תואר ד"ר לשם כבוד לעינב צנגאוקר, על "מאבקה הנחוש, האמיץ והמתמשך למען השבת החטופים החיים והחללים לישראל".

"צנגאוקר, שאיבדה את בעלה איתן ז"ל ונאבקה במשך כשנתיים להשבת החטופים, זכתה לפני כשבועיים לחבק מחדש את בנה מתן, ששב מהשבי בעזה יחד עם 19 חטופים נוספים - באחד הימים מן המרגשים בתולדות המדינה", נכתב בהודעת האוניברסיטה.

"עינב צנגאוקר מייצגת את התנועה החברתית להשבת החטופים, והייתה מהבולטות במנהיגיה. מאז ה־7 באוקטובר היא סמל לסולידריות חברתית, לקדושת החיים, לאחדות ולהורות", לשון ההודעה.

עוד צויין כי הבחירה בצנגאוקר לתואר היוקרתי מבטאת גם את התקווה להחזרת החטופים שנפלו ובהם הדר גולדין, שאביו נמנה על סגל האוניברסיטה.

בתואר דומה זכה גם השליח האמריקני למזרח התיכון סטיב וויטקוף בגין מאבקו למען השבת החטופים.