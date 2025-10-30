בית משפט השלום בירושלים גזר שמונה חודשי עבודות שירות ופיצוי כספי של 15 אלף שקלים על ערבי שהורשע בתקיפת קשיש יהודי כבן 80 בירושלים לפני ארבע שנים ופציעתו.

האירוע התרחש בשנת 2021, כאשר הקשיש היה בדרכו לטיפול דיאליזה. הוא פנה לחשוד וטען כי גנב את רכב הקלנועית שלו, תוך שהניח עליו את ידו. התוקף הדף אותו בעוצמה, הפיל אותו לרצפה ונמלט מהמקום. אחד מבני משפחתו של הקשיש, שניסה להגן עליו, רוסס בגז מדמיע על ידי התוקף.

כתוצאה מהתקיפה נגרמו לקשיש שבר בצוואר הירך ושבר ביד ימין. הוא אושפז במשך שבועות ארוכים בבית החולים ועבר ניתוח מורכב לקיבוע פנימי.

לאחר האירוע ניסתה בתו של הקשיש להגיש תלונה במשטרה בשמו, אך נענתה כי אינה יכולה לעשות זאת מאחר שלא נכחה בזירה. רק לאחר מאבק משפטי ממושך, הוגש כתב אישום נגד התוקף, שתיאר את האירוע כתקיפה אלימה במיוחד כלפי אדם חסר אונים.

עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי איבה בחוננו שייצג את הקשיש, מסר: "מדובר בתקיפה אכזרית של קשיש בידי פורע בן מיעוטים, שנבעה משנאה ורצון לפגוע באדם יהודי חסר הגנה. מדובר בפורע מסוכן שמקומו בכלא. נמשיך לפעול להחמרת הענישה ולדרוש מאסרים בפועל, כי ביטחון אזרחי ישראל הנאמנים אסור שיהיה הפקר".