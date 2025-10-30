פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (חמישי) לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד עלי טאלב אלגואברה (36) מכפר קאסם, בגין פרסום דברי הסתה לטרור והזדהות עם ארגוני טרור, לצד עבירות נשק.

על פי כתב האישום, בחודשיים האחרונים פרסם הנאשם בערוץ טלגרם בשם "חדשות האויב", שבו למעלה מ־7,000 חברים, תכנים קיצוניים ואלימים בשפה הערבית הקוראים לפגוע ביהודים. הפרסומים כללו הזדהות ותמיכה בארגוני הטרור הרצחניים חמאס וחיזבאללה.

הפרסומים זכו לחשיפה רחבה, והיוו במה לאחרים שהגיבו ותמכו בדברי ההסתה. במהלך חיפוש בביתו של הנאשם בכפר קאסם, נתפסו אקדח ותחמושת תואמת, שהוחזקו שלא כחוק.

במקביל לכתב האישום הוגשה בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים, שבה טענה הפרקליטות כי הוא מהווה סכנה ממשית לציבור. "תמיכתו הפומבית, המובהקת והחוזרת של הנאשם בטרור ובארגוני טרור מעידה על אידיאולוגיה לאומנית קיצונית, חסרת רסן, המבוססת על איבה כלפי יהודים ומשמעותה מסוכנות מובהקת"

הפרקליטות הדגישה עוד כי פרסומים מסוג זה, התומכים במעשי טרור קשים, "עלולים ללבות שנאה ואלימות ולגרום לפגיעה חמורה בביטחון הציבור, במיוחד בעיתוי הנפיץ שבו מצויה ישראל מאז אירועי ה-7 באוקטובר".