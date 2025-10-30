יותר ויותר משפחות מוצאות את עצמן נדרשות לקבל החלטות רפואיות כבדות משקל עבור הוריהן - לעיתים כשהם כבר במצב סיעודי, ולעיתים כשהמשפחה עצמה חצויה בדעותיה.

אולם השאלות האמיתיות מתחילות הרבה קודם: כיצד מלווים בן משפחה חולה מתוך כבוד, אהבה והערכה?

ברגעים הללו מוקד "קדושת החיים" של מכון פוע"ה מעניק ליווי מקצועי ורגיש, בשיתוף פעולה עם רופאים מומחים וגדולי הפוסקים.

שוחחנו עם הרב יוני דון-יחייא, רב מושב הזורעים ופוסק במוקד, ועם שלמה, בן מסור שהסתייע במוקד בעת טיפול באמו החולה - על הדילמות, הכאב, ההדרכה וההחלטות המכריעות.

הרב יוני דון-יחייא פותח את השיחה בשיתוף אישי: "אני, כרב מושב הזורעים, זוכה להיות חלק ממוקד 'קדושת החיים' של מכון פוע"ה. המוקד מפגיש אותי עם משפחות ברגעים הכי מורכבים של חייהן - התמודדות עם זקנה, מחלות קשות, שאלות של כיבוד הורים וסוגיות רפואיות רגישות. זו שליחות של ממש.

אנחנו מעניקים מענה הלכתי, רפואי ורגשי לשאלות גורליות, ומלווים משפחות שמבקשות לדעת מהי הדרך הנכונה על פי התורה. יש לנו קשר ישיר עם רופאים מומחים ועם גדולי הרבנים, ומתוך אלפי מקרים שליווינו למדנו לעומק את הסוגיות הללו וגיבשנו פסיקות מסודרות. זה תחום שמלא ברגישות ובאחריות גדולה מאוד".

שאלות כבדות לא נושאים לבד - הצטרפו למפגש שייתן לכם כיוון ונשימה

שלמה, בן מסור, משתף מהזווית האישית שלו: "את הנושא של קדושת החיים והצורך בהדרכה הלכתית-רפואית הכרתי עוד קודם, אבל אצלי השאלות התחילו הרבה לפני הסוף. אמא שלי חלתה במשך עשר שנים במחלת אלצהיימר. בהתחלה אבא ואני טיפלנו בה במסירות. הרגשנו שאנחנו מחזירים לה מעט על כל מה שעשתה בשבילנו כל החיים. אבל לאט לאט נשחקנו. הזנחנו את הילדים, את בת הזוג, וגם אבא שלי קרס ונהיה חולה.

בשלב הזה היינו צריכים את ההכוונה של רבני 'קדושת החיים'. שאלות כמו - היכן הגבול של כיבוד הורים? האם מותר להביא עובד זר? האם אפשר לגעור באמא כשהיא מתנגדת לטיפול? האם מותר להביא מישהי שתרחץ אותה למרות התנגדותה? אלו דילמות שמכאיבות מאוד".

הרב יוני מסביר על מהות האחריות בתפקידו: "הדבר הראשון הוא אחריות. אני מרגיש את הכאב יחד איתם, אבל אני חייב גם להוביל לרגע של בירור אמיתי - להבין מה נכון לעשות עכשיו.

הדבר השני הוא מקצוענות. יש כאן מוקד שלם, מערכת מתואמת, עם רופאים בכירים בארץ ורבנים גדולים שזמינים לנו בכל שעה. גם אם לא יכולים לענות מיד - הם חוזרים. חשוב להבין שאלו שאלות קשות מאוד, בתחום רגיש של כיבוד הורים, וצריך להחליט בהן מתוך שיקול דעת, ייעוץ וחשיבה על כל מקרה לגופו".

יש דרך לשלב כיבוד הורים עם שמירה על הנפש - בואו לשמוע עליה

שלמה ממשיך "מהרגע שהשארתי הודעה במוקד, הרב יוני חזר אליי כמעט מיד. הוא דיבר ברוך, בסבלנות, באדיבות וברגישות גדולה מאוד. כשאתה במצב כזה של חוסר ודאות ולחץ, הידיעה שיש מישהו שמבין אותך ומקשיב - זה מרגיע מאוד.

יש גם מתחים בין בני המשפחה. אחד רוצה להמשיך להשקיע, והשני מרגיש שכבר לא מסוגל יותר. אבל ברגע שאמרתי לאחים שלי - 'אנחנו נעשה כל מה שהרב מקדושת החיים יורה לנו' - זה הוריד הרבה מאוד לחץ. כולם הסכימו לקבל את ההכוונה של גורם מוסמך מבחוץ".

הרב יוני מדגיש "יש תחומים שבהם ההחלטה הכי אחראית היא לא להתמודד לבד. כמו ברפואה - גם כאן, כשיש שאלות אתיות והלכתיות, המשפחות מבקשות שההחלטות יתקבלו יחד. לשם כך קיים המוקד. השירות ניתן בחינם, באווירה מכבדת, וכל כולו מוקדש לטובתם של המטופל ומשפחתו".

שלמה משתף "הקושי בסוגיה הזו אינו רק מעשי - מי מטפל ואיך. הקושי הוא רגשי. לראות את אמא, שתמיד הייתה נמרצת, דואגת, מבשלת לכולם - ופתאום הכול מתהפך. אנחנו אלה שצריכים לדאוג לה, להאכיל אותה.

אחת ההחלטות המכריעות שקיבלנו בעקבות ההתייעצות הייתה להביא עובדת זרה למרות התנגדותה. הבנו שאם לא נעשה זאת, נצטרך לטפל בקרוב גם באבא. כשהגיעה השעה הקריטית, פניתי לרב, ובעזרת עו"ס למדנו כיצד לעשות את הצעד הקשה הזה, למרות ההתנגדות של אמא - וגם של אבא, שהתעקש לטפל בה לבדו מתוך מסירות נפש".

הרב יוני מסכם: "זה לא רק סיוע מעשי. זו מצוות כיבוד אב ואם, זו שליחות שמעניקה לאנשים שלווה. הידיעה שאנחנו שם איתם ברגעים הכי קשים ומורכבים - זה מה שנותן להם את הכוח להמשיך".

שלמה מסיים בתחושת הודיה: "אני מרגיש תודה עצומה - לרב יוני על הרגישות וההתמסרות, ולמכון פוע"ה כולו על מפעל חיים של חסד ועזרה אמיתית לכל אחד ואחת".

בקרוב יתקיים כנס ייחודי בנושא "המבוגר האחראי?" - יום שני, י"ב בחשוון (3.11) בשעה 20:00, במפגש חי בזום עם אפשרות לשאול שאלות.

בכנס יידונו האתגרים הרגשיים, הרפואיים וההלכתיים סביב ירידה קוגניטיבית, חוסר הסכמה בין אחים, גבולות בקבלת החלטות, ומצוות כיבוד הורים ברמה המעשית והרגשית.

בהשתתפות:

הרב צבי ארנון והרב אריאל וידר ראשי אגף קדושת החיים | נורית כהן, עובדת סוציאלית | רוחי גנור, בת מטפלת



