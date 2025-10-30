בעקבות יוזמתה של סגנית יו"ר הכנסת וחברת ועדת החוץ והביטחון, ח”כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), תקיים הוועדה ביום שני הקרוב דיון מיוחד בנושא מנגנוני המעקב אחר מחבלים ששוחררו בעסקאות שחרור אסירים.

הדיון נקבע לבקשתה של ח"כ סון הר-מלך ובשיתוף עם חברי הכנסת ניסים ואטורי, מישל בוסקילה, טלי גוטליב, מאיר כהן, צבי סוכות, עמית הלוי, אושר שקלים ואריאל קלנר.

הוועדה צפויה לדון ביכולת מערכת הביטחון לעקוב אחר כלל המחבלים ששוחררו, בהיקף הניטור הקיים, בזיהוי מוקדם של חידוש פעילות חבלנית ובמשאבים שמוקצים לכך בפועל.

במכתב ששלחו חברי הכנסת ליו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, כתבו: "אנו פונים אליך מתוך דאגה עמוקה לביטחון אזרחי ישראל ומתוך חובה מוסרית וציבורית לוודא כי מדינת ישראל נוקטת בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע מאותם מחבלים לחזור ולפגוע באזרחיה".

עוד הדגישו כי בעסקאות האחרונות שוחררו כ־4,000 מחבלים, שחלקם היו מעורבים בפיגועים קטלניים. לדבריהם, מדובר בסיכון ביטחוני משמעותי המחייב בחינה מחודשת של היקף הפיקוח.

ח"כ סון הר-מלך ציינה, "שחרור המחבלים גרם לסכנה ביטחונית מיידית. ניסיון העבר לימד אותי את זה בדרך הקשה ביותר. רוצחו של בעלי שולי הר מלך הי”ד, שוחרר בעסקת שליט וחזר למעגל הטרור. בנוסף, רוצחים נוספים של בעלי שוחררו במסגרת גלי השחרורים האחרונים. הבקשה לדיון היא מתוך דאגה עמוקה לביטחון אזרחי ישראל, ומתוך חובה מוסרית וציבורית לוודא כי מדינת ישראל נוקטת בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע מאותם מחבלים לחזור ולפגוע באזרחיה".

עוד הוסיפה, "מדינת ישראל חייבת לוודא שמאות המחבלים ששוחררו לא הופכים לפצצות מתקתקות בתוכה. כל יום שעובר בלי בקרה הדוקה הוא סיכון לחיי אזרחי ישראל".