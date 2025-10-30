בירושלים החלה הפגנת החרדים נגד מעצר עריקים תחת הכותרת "עצרת המיליון". רבבות בני אדם משתתפים במחאה.

העצרת צפויה ולהימשך כשעתיים עד סמוך לשקיעה. היא תתפרש על פני צירים מרכזיים בעיר: מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק בכניסה לירושלים, לאורך רחוב ירמיהו, רחוב הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו ועד רחוב שרי ישראל ומלכי ישראל.

עצרת החרדים בירושלים צילום: יואב דודקביץ/TPS

כאלפיים שוטרים ולוחמי מג"ב מאבטחים את העצרת ומכווינים את התנועה ברחבי עיר. המשטרה הודיעה כי היציאה מתוך ירושלים לכביש 1 חסומה לתנועה.

בתוך העיר, חסומים הרחובות יפו, ירמיהו, שרי ישראל, שדרות שז"ר ועוטף גינות סחרוב.

לפני שהחלה המחאה מאות צעירים חרדים צעדו מגשר המיתרים לכיוון מרכז העיר על הכביש וקראו בקול קריאות גנאי, ביניהן "ציונים ארורים". הם הניפו שלטי מחאה נגד גיוס בני ישיבות.

