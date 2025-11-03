בשבת פגשתי מכרה שחברה שלה יועצת זוגיות שנתקלה במקרה הבא:

בחורה רווקה הגיעה אליה ואמרה לי שהיא קיבלה הצעה על בחור מקסים, מלח הארץ חכם ולפי התמונה גם אחד שנראה ממש לטעמה.

"נו" שאלה היועצת הזוגית. "אז מה העניין?"

"העניין הוא שהוא חזר מעזה בלי רגל..." אמרה הבחורה ושתקה.

לאחר מכן המשיכה: "אני מתנצלת שאני בכלל מעלה את הסוגיה הזו כי אני מרגישה נורא עם עצמי. אני יודעת ומודעת לעובדה שמדובר בגיבור ישראל! באופן הפשוט ביותר שיש. ואם לא הוא ושכמותו, לא היינו כאן היום. לא הייתי כאן. אני יודעת שמגיע לו את כל הטוב שבעולם כי הוא מסר את נפשו בשביל עם ישראל. בשבילי. אבל אני לא בטוחה שאני מספיק גדולה ובטוחה בעצמי בשביל להתחיל את החיים עם בעל בלי רגל... אני מצטערת. אני מרגישה שזה כבד עליי..."

המכרה שלי סיפרה לי שהיא שאלה את היועצת: "נו...ומה אמרת לה?"

"אמרתי לה" אמרה היועצת, "שקודם כל ברור שזה טבעי שיש כל מיני חששות בנוגע לפציעות של הגיבורים ששבו מהחזית ובדיוק כמו שאף אחד לא יקל ראש בנוגע לחייל גיבור שחזר עם פוסט טראומה ככה אף אחד לא יפסול את הרגשות והחששות של בחורה שמרגישה שהיא צריכה לבדוק אם מדויק לה לצאת עם בחור עם פציעה. כולנו מעריצים אותם וחייבים להם את החיים והכרת התודה. אין שאלה בכלל. ובכל זאת הסוגייה כבדה, אבל ביחד עם זאת" המשיכה היועצת:

"אני מכירה בחורות מקסימות שהיו חברות של הבחורים שלהם שהלכו לעזה ונפצעו וחזרו בלי רגל או יד ולמרות שהחברים שלהם שחררו אותם כי הם לא רצו שהחברות שלהם יהיו איתם מתוך רחמים או ממקום שהוא לא מדויק, הבחורות האלו לא היו מוכנות לוותר עליהם והם אמרו להם שהם אוהבות אותם לא בגלל מה שהם אלא בגלל מי שהם. בגלל האופי שלהם. בגלל הנחישות. בגלל הקסם. בגלל הרוח. ואת זה אף פרוטזה לא תוכל לשנות".

*

חשוב לי להבהיר שאין מטרת המאמר לצאת בביקורת כלפי כל החלטה של רווק או רווקה באשר הם. כל אדם מספיק בוגר ויודע את נשמתו בכדי לקבל את ההחלטות שלו איך שהוא רואה לנכון וכמובן שאף אחד שלא מכיר את כלל התמונה או את מנעד השיקולים של אותם רווקות יכול לבוא ולבקר אותם על זה.

ובכל זאת כדאי נראה לי גם להשמיע את הקול של אותה יועצת שבסופו של דבר, מזכירה לנו שיש דברים שחשובים בחיים לזוגיות ומערכת יחסים מאושרת: מראה, גפיים שלמות, כושר תנועה.

אבל באותה נשימה, כדאי לנו לזכור שיש דברים שאיך אומרים... חשובים לא פחות לאותה זוגיות ומערכת יחסים.

דברים כל מי שיש לו קצת ניסיון חיים יגיד לכם שווים אפילו הרבה יותר: אינטליגנציה רגשית, הכלה, רגישות, איכפתיות ובעיקר יכולת בריאה ותקינה לתת מעצמך ולאהוב.

