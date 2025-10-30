בעקבות פתיחת החקירה הפלילית בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר שדה תימן, פנה עו"ד יצחק בם מטעם ארגון חוננו ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להימנע מכל מעורבות בטיפול בתיק.

לטענת עו"ד בם, מדובר במקרה מובהק של ניגוד עניינים אישי ומוסדי, בשל חקירת בנה והתיק אשר חוסה תחת סמכותה של הפצ"רית, אשר מחייב את היועמ"שית להוציא את עצמה מההליך.

המכתב נשלח לאחר שפורסם כי צה"ל פתח בחקירת המקרה ובעקבות כך ביקשה הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, לצאת לחופשה בעקבות החשדות הקשורים להדלפה.

במכתב מציין עו"ד בם כי על פי הפרסומים, קיים חשד שהפצ"רית ידעה על ההדלפה, ואף ייתכן שהייתה מעורבת בה. "מדובר בהדלפה חמורה", אשר לטענת עו"ד בם, "הרעידה את דעת הקהל בישראל וגרמה נזק עצום למדינה בדעת הקהל העולמית. עוד נטען כי לא ניתן להבטיח טיפול אובייקטיבי בפרשה כל עוד היועמ"שית ממשיכה לעסוק בה, בשל קשר אישי הקשור לבנה".

בהמשך מכתבו מציין עו"ד בם כי בנה של היועמ"שית, ששירת כקצין מילואים, נחשד בגניבת אפוד קרמי מחברו לשירות. לדבריו, ההחלטה כיצד לנהוג בעניינו מצויה בסמכות הפרקליטות הצבאית, שבראשה עומדת תומר ירושלמי. כך נוצר מצב שבו גורלה של הפצ"רית תלוי בהחלטות היועמ"שית, בעוד גורלו של בן היועמ"שית תלוי בהחלטות הפצ"רית. "זהו מעגל של יד רוחצת יד, היוצר סבך של ניגודי עניינים חריפים", נכתב.

המכתב מדגיש כי מדובר בניגוד עניינים מהותי, אשר עלול לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט.

עו"ד בם מצטט את דברי הוועדה המייעצת למינויים בכירים, אשר קבעה כי במקרים של מידע רגיש הנוגע לבני משפחה, יש להימנע מעיסוק בנושא ואף לשקול פרישה מתפקיד. לדבריו, הכללים שחלים על בכירים בשירות הביטחון הכללי, כמו האלוף (במיל') זיני, חלים גם על היועצת המשפטית לממשלה.

לאור זאת דורש עו"ד בם כי היועמ"שית תחדל לאלתר מכל עיסוק בפרשת שדה תימן, לרבות חקירת החשדות נגד הפצ"רית.

הוא מציין כי במידה ולא תעשה כן, הארגון שוקל להגיש עתירה לבית המשפט בדרישה לפסול את מעורבותה. לטענת הארגון, "רק כך ניתן להבטיח חקירה נקייה, בלתי תלויה, שתוביל למיצוי הדין עם כל המעורבים בהדלפה".