סמוטריץ': "אם הפרסום נכון, הפצ"רית חייבת לשבת בכלא" צילום: דוברות

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס לפרסום של הכתב דורון קדוש, לפיו הפצ"רית הייתה מעורבת בהדלפת הסרטון משדה תימן, ואמר כי אם הדברים נכונים - מדובר באירוע חמור וחסר תקדים.

"אם הפרסום הזה נכון מדובר בלא פחות מרעידת אדמה. מדובר בראש ובראשונה במשהו שהוא כמעט בגידה. אלופה בצה"ל, שאמורה להגן על הלוחמים, משתפת פעולה עם קמפיין שקרי ואנטישמי שמוציא את דיבתם של לוחמי צה"ל ושל מדינת ישראל רעה בעולם", דברי סמוטריץ'.

הוא הוסיף כי קשה להעריך את הנזק שנגרם מהדלפת הסרטון. "אי אפשר לדעת מה הייתה התרומה של הסרטון ההרסני הזה לדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, לאמברגו הנשק של ביידן, וכמה לוחמים שילמו מחירים על ההתנהלות השערורייתית הזאת".

לדבריו "יש כאן מרמה, הפרת אמונים, שיבוש הליכי חקירה ושיבוש הליכי משפט. זו תעשייה של שקרים וטיוחים שנועדה לטשטש את אחת ההדלפות החמורות שידענו. אם חלילה הפרסום נכון - הפצ"רית חייבת לשבת בכלא מאחורי סורג ובריח. עם ישראל חייב להבין שה'דיפ סטייט' מסוכן - ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו, לביטחון, לדמוקרטיה ולצדק".

"התיקונים שאנחנו מובילים במערכת המשפט נועדו לחזק את הדמוקרטיה, את הצדק והשוויון, לשמור על לוחמי צה"ל, על צה"ל ועל המדינה האהובה שלנו", סיכם.