לאחר השבת שרידי גופתו של אופיר צרפתי הי"ד משבי חמאס, נערך היום (חמישי) טקס לקבורת השרידים. מדובר בפעם השלישית שהמשפחה נאלצת לפתוח את הקבר לאחר שגופתו של החלל הושבה לישראל בנובמבר 2023.

מאות בני אדם השתתפו בטקס שהתקיים בבית העלמין לקבורת השרידים. אימו של אופיר, רישל, ספדה לו בדמעות. "אהוב שלי, שוב אני נפרדת ממך. אין אם שיכולה לעמוד מעל קבר פתוח. זה שבר שאין לו שם והלב שלי לא יודע להחזיק את זה. מי שחטף ומי שחילל - לא רק רצח את אופיר, אלא משתמש בגופות כדי לשחק משחקים. בתוך האימה הזו יש נחמה - שחלק ממך סוף סוף חזר הביתה".

אביו של אופיר, חנן צרפתי, הוסיף "אני מקווה שזו הפעם האחרונה שנגיע לכאן. הבחירה שלך להציל חיים - בחייך וגם במותך - הייתה ברורה לנו. חלמתי עליך ילד שלי, נלחם על העם שלנו. אני מבקש ממך סליחה שלא הצלחתי להגן עליך".

אחותו של אופיר, שובל, ספדה: "אני עומדת ותוהה איך נפרדים מאח בפעם השלישית. סליחה שיצאת להיאבק לבד, סליחה שלא נח כבר שנתיים. אנחנו קוברים אותך שוב, אבל הלב שלנו נשאר איתך".

ראש העיר יעקב פרץ ספד: "קשה לתפוס שאנו נדרשים לעמוד כאן שוב, לפתוח מחדש את קברו, לפתוח שוב את הפצע שמעולם לא הגליד. אופיר היה צעיר של אור, של אהבה, של חיים. בתוך כל הכאב משפחת צרפתי בוחרת כל פעם מחדש באור, באהבה ובאמונה שהרוע לא ינצח. חיוכו הטהור יהיה לנצח כחותם לניצחון האור על חושך".