לפני כ-12 שנה השתתפתי בהפגנה נגד חוק הגיוס שניסו לחוקק בקואליציה של בנט ולפיד. זה לא היה לי קל כי אני מאמין שלומדי תורה חייבים כמו כולם להגן על חיי עם ישראל.

השתתפתי בהפגנה כי יש תלמידי חכמים שחושבים אחרת, ועל כן הפגנתי. לא נכון לתת למערכת המשפט לכפות גיוס לומדי תורה בכח.

הפעם ההפגנה לצערי היא לא על מניעת גיוס של לומדי תורה. הפעם הקריאה היא לכל הציבור החרדים לא להתגייס. להפגנה כזו אני לא שותף. אי אפשר שרק אנחנו נלחם במחבלים האנסים והרוצחים האכזריים. שרק אנחנו נסכן את חיינו במילואים מאות ימים. שרק נשותינו וילדינו ישלמו את מחיר הדאגה והכאב והמלחמה. שרק אנחנו נלך לבקר פצועים. שרק אנחנו נלך לנחם אלמנות ויתומים "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?".

על החשש לירידה רוחנית צריך לומר, היום יש יחידות הסדר ויש חטיבת חשמונאים. מאות בחורי ישיבה מתגייסים וחוזרים לישיבות יותר חזקים. מתקיים בהם "כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ". התלמידים הללו הם חלק מאלפי לוחמים שנאמר עליהם "כל העוזר את ישראל כעוזר את השכינה". מתקיים בהם הפסוק שהוא פסק הלכה "וְהָיְתָה נֶפֶשׁ אֲדֹנִי צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ וְאֵת נֶפֶשׁ אֹיְבֶיךָ יְקַלְּעֶנָּה בְּתוֹךְ כַּף הַקָּלַע". (שמואל א כה, רמב"ם מלכים ז טו).

אנחנו רואים כמוכם את כל הפרוגרסיבים שרוצים לחנך אותנו מחדש. מסתבר שאין להם כח. הצבא הפך בשנתיים האחרונות למקום שבו אנשים חוזרים בתשובה יותר מכל מקום אחר. עם זאת חובה להלחם בכל אלה מנסים לחנך אותנו מחדש בצבא בתקשורת ובאזרחות. בואו נלחם ביחד בכל האנשים הללו, ואין שום ספק שביחד ננצח ובגדול.