הרב בן שחר על מעצרו: "איום הפחדה והשתקה" צילום: באדיבות המצלם

הרב מנחם בן שחר, שנעצר אתמול בביתו בפשיטה משטרתית בחשד להסתה ושוחרר בתום חקירתו, פרסום סרטון בו הגיב להתנהלות המשטרה.

"אתמול חוויתי מעצר וחקירה ארוכה מאוד שתכליתה איום הפחדה והשתקה. לא ביקשו לבוא לחקירה, אלא ישר עשו חיפוש בבית, בשש בבוקר, מה זה? בסופו של דבר אחרי שעות ארוכות שוחררתי בלי כלום. אני מחנך, אני מלמד, כולם יודעים את הקו החינוכי שלי והברור - אנחנו רוצים שיהיה פה שלום ושקט ושלווה בארץ ישראל, לעם ישראל.

אנחנו רוצים, שיזהו את האויב ולא נעצום עיניים עוד פעם ולא נקבל עוד אסונות חס ושלום. במסגרת ההסתות הקיימות היום במזרח התיכון שלנו, זה בדיוק הפוך מהסתה. יש פה התנכלות מאוד תמוהה, מאוד מוזרה. אני מקווה שלא יהיו עוד כאלו דברים ושהמשטרה תעשה את התפקיד שלה, כי יש לה הרבה עבודה", הוסיף בן שחר.

מישיבת חומש נמסר: "בצער רב שמענו על מעצרו של הרב מנחם בן שחר, על ידי המחלקה היהודית של השב"כ. הרב מנחם, רב ומחנך בישיבת חומש. הרב מנחם, פעיל התיישבות ותיק מוכר ומוערך על ידי בכירי הצבא בפיקוד מרכז, וראשי ההתיישבות במועצה אזורית שומרון. הרב מנחם בן שחר פועל ללא לאות בתיווך וגישור ולהרגעת הרוחות בין מערכת אכיפת החוק לבין נוער הגבעות. מעלליה של החטיבה היהודית בשב"כ מוכרים לכולם. אנו דורשים מראש השב"כ החדש דוד זיני, אנא סגור מיד את המחלקה המוטה פוליטית הרעה הזו, הפועלת במניפולטיביות נגד יהודים אוהבי העם והארץ".

עו"ד משה פולסקי, המייצג את בן שחר, הדגיש כי "מדובר במעצר שערורייתי של איש נשוא פנים רק בגלל חזותו החיצונית ומעמדו הציבורי. לא יעלה על הדעת שבשל חשדות קלושים לפרסום כלשהו, אדם ייעצר עם שחר, ויילקח כאחרון העבריינים לתחנת משטרה. בחקירת המשטרה הוברר כי החשדות כנגדו כמעט אינם קיימים, אינם מבוססים, ולא נמצא כל חשד הקושר אותו להסתה.

הגיע הזמן להפסיק את סתימת הפיות של אנשי הימין. לא ייתכן שאמירות מצד שמאל של המפה הפוליטית של כל מרצה, כל איש ציבור, כל הוגה דעות המפרסם דברי בלע ככל העולה על רוחו לא נחקרות ולעומת זאת, אמירות מהצד הימני של המפה המתריעות על הפקרות ביטחונית וסכנה הנשקפת לאזרחי ישראל נחקרות מיד, די לסתימת הפיות", סיכם פולסקי.