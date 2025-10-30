מחוז ירושלים של הרשות הפלסטינית טוען כי הרשויות הישראליות מיישמות מדיניות של סיפוח הדרגתי של כפרים פלסטיניים הגובלים בירושלים.

בהודעה לתקשורת ציין מחוז ירושלים הפלסטיני כי מאז תחילת ספטמבר האחרון, הרשויות הישראליות החלו להנפיק אישורים מיוחדים לתושבים המתגוררים בשלושת הכפרים נבי סמואל, שכונת אל-ח’לאליה ובית איכסא, שהוגדרו כאזורי מגע לשם הסדרת הכניסה והיציאה מכפרים אלה.

מחוז ירושלים הפלסטיני טוען כי המדיניות הישראלית חותרת לכפות מציאות חדשה של בידוד כפרים אלה, והכפפת הכניסה והיציאה של התושבים להסכמת הצבא הישראלי.

עוד נמסר כי המדיניות החדשה מחייבת את התושבים המקומיים להשיג תעודות מגנטיות מיוחדות שיש לחדשם אחת לארבע שנים, ואישורי הכניסה לאזורי המגע תקפים לשנה אחת בלבד, ואינן מקנות אישור להגיע לעיר ירושלים.

לטענת מחוז ירושלים הפלסטיני, הקבוצות הנפגעות ביותר מהמדיניות החדשה הן פלסטינים המוגדרים כמסורבים ביטחונית, נשים הנשואות לגברים המתגוררים מחוץ לשלושת הכפרים האלה, או נשים שלא חידשו את כתובת מגוריהן.

מחוז ירושלים הפלסטיני מביע חשש שהמדיניות הזו עשויה להיות מיושמת גם בכפרים נוספים באזור ירושלים ובמרחב יהודה ושומרון, וטוען כי מדובר ביישום מדיניות של הגליה הדרגתית של התושבים הפלסטינים מבלי להצהיר באופן רשמי על מדיניות זו.