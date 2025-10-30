הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נאם היום (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים בבסיס בה"ד 1, ואמר לצוערים: "אני מביט בכם והלב מחסיר פעימה... אלה רגעים שבהם אפשר להרגיש את הגאווה ממלאת את כל חדרי הלב".

זמיר הזכיר את הלחימה המתמשכת בשנתיים האחרונות, בהן נאלץ צה"ל לוותר על טקסים רשמיים: "מאות צוערים קיבלו את הפיקוד בשדות הקרב... איבדנו את תפארת בנינו ובנותינו".

בהמשך דבריו, התייחס הרמטכ"ל ישירות לאירועי השבעה באוקטובר: "צה"ל הפר את החוזה החשוב ביותר עם אזרחי מדינת ישראל... את הכאב, את הבושה ואת האחריות לתיקון נישא איתנו בכל אשר נפנה". הוא הדגיש את תרומת הלוחמים להשבת החטופים, ואמר: "אתם שהבאתם את היום".

הרמטכ"ל הדגיש את חשיבות המשך הלחימה עד להשגת כלל היעדים: "השבת חללינו שעודם בידי חמאס למנוחת עולמים... לא נשקוט עד אשר נמלא אחר החובה המוסרית והערכית הברורה הזו".

עוד הוסיף, "גם לאחר שנתיים של לחימה, לא נצרנו את האש... לא נגלה סבלנות מול אף איום, נאמין לאויב - ונשמיד אותו. לא תהיה הכלה כששלומם של אזרחי ישראל מאוים".

בהמשך נאומו ציטט את נשיא ארה"ב לשעבר תיאודור רוזוולט ואמר למפקדים, "זכרו את המילים האלה היטב כי אנשי מעשה אתם... דור לוחמים שנמצאים בזירה, שמקבלים עליהם את האחריות ומשנים את המציאות".

את נאומו חתם זמיר בציון פועלם של רב-סרנים יניב קולא ודביר רווח ז"ל, שנפלו ברפיח: "יהיו המילים של יניב ושל דביר מצפן ומגדלור עבורכם... עכשיו תורכם".