יגאל ברודקין, אוהד של ריאל מדריד, לקה בדום לב פתאומי במהלך משחק הקלאסיקו שנערך ביום ראשון באיצטדיון הסנטיאגו ברנבאו.

כוחות רפואה שנכחו באצטדיון הוזעקו למקום לטפל בו וביצעו מאמצי החייאה מיידים, אך לא הצליחו להציל את חייו.

בנו, שון, ספד לאביו: "אבי היה אוהד מושבע של ריאל מדריד משנת 2009. הוא העביר את אהבתו למועדון לכל אחד מאיתנו, כל משפחתנו מדרידסטים נלהבים. אני נושא איתי כל יום קעקוע של הקבוצה על גופי כסמל לקשר העמוק ולהערצה שלנו כמשפחה לקבוצה. במהלך השנים, אבי הגשים חלום, הוא לקח כל אחד מבניו, וגם את אמי מספר פעמים, למדריד כדי לצפות בריאל משחקת. הטיולים והחוויות הללו היו בין הרגעים המאושרים בחייו".

"במהלך המשחק, מיד לאחר החמצת הפנדל של אמבפה, אבי לקה בדום לב פתאומי בתוך האצטדיון. למרות מאמצי החייאה, לא ניתן היה להחיותו. עבור משפחתנו ריאל מדריד לא הייתה רק קבוצה, אלא קשר משותף, תשוקה לכל החיים שאיחדה אותנו. הקבוצה תמיד הייתה ותישאר חלק מי שאבי היה וממי שאנחנו".