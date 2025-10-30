חברת דלתא אייר ליינס הודיעה כי תשיק מחדש את טיסותיה הישירות מתל אביב (TLV) לאטלנטה (ATL) ולבוסטון (BOS), כחלק מהרחבת פעילותה הבינלאומית וחיזוק הקשרים בין ישראל לארצות הברית.

הטיסות לאטלנטה יחלו לפעול בתדירות של שלוש פעמים בשבוע - בימי רביעי, שישי וראשון - החל מה־15 באפריל 2026. את הקו תפעיל החברה באמצעות מטוסי Airbus A350-900.

הקו מבוסטון יחודש החל מה־24 באוקטובר 2026 ויופעל על בסיס יומי באמצעות מטוסי Airbus A330-900neo.

ההכרזה הנוכחית מצטרפת לחידוש טיסותיה היומיות של דלתא בקו תל אביב-ניו יורק (JFK), שחודש ב־1 בספטמבר 2025. נוסף על כך, החברה הודיעה על תוספת תדירות יומית שנייה לקו זה, שתפעל בין ה־30 בנובמבר 2025 ל־19 בינואר 2026, לצורך מענה לביקוש החורפי הגובר.

מושל מדינת ג’ורג’יה, בריאן קמפ, אמר, "אני רוצה להודות לדלתא על חידוש הקו הישיר בין אטלנטה לתל אביב, המחבר מחדש את מדינת ג’ורג’יה עם אחת מבעלות הברית החזקות שלנו. טיסה זו חשובה לרבים מתושבי מדינתנו ומחזקת עוד יותר את הקשרים התרבותיים והכלכליים בין ג’ורג’יה לישראל".

"מספורט מברכת על חידוש הטיסות של דלתא בין בוסטון לתל אביב", אמר אד פרני, מנהל תחום התעופה של מספורט, "תוספת זו מספקת לנוסעים אפשרות נוספת לטוס מנמל התעופה בוסטון לוגן".