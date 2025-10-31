רחלי ליבשטיין-יניב, שאחיה אופיר הי"ד ששימש ראש מועצת שער הנגב ונפל בקרב גבורה בכפר עזה בשבעה באוקטובר, מספרת לערוץ 7 כי המשפחה בחרה שלא לשקוע ביגון לאחר שאופיר ובנו ניצן הי"ד נרצחו במתקפה הרצחנית אלא בחרו להפוך את הטרגדיה הקשה למנוע של עשייה.

השיחה מתקיימת באוסטרליה, לשם הגיעה ליבשטיין-יניב, כדי להמשיך את מפעל חייו של אחיה. "לקחנו את הרצון שלנו לעזור ולסייע לעשות טוב בעולם - כדי להמשיך את המורשת שלו", היא מסבירה.

כמעט כל האחים במשפחה התנדבו לתוכנית "נטעים" שאופיר הי"ד יזם במטרה לחזק קהילות יהודיות קטנות ברחבי העולם. במסגרת זו, היא פוגשת יהודים, מפעילה סדנאות חינוכיות בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי, ופועלת לחיזוק הזיקה לישראל. "להזכיר ליהודים בעולם שאנחנו תמיד שם בשבילם. הם כל כך עטפו אותנו בכל התקופה המורכבת והקשה והעצובה שעברנו. אז העם היהודי צועד על שתי רגליים - בארץ ובתפוצות".

השליחות שלה כפולה: היא לא רק באה לחזק, אלא גם לשתף. ליבשטיין-יניב מציגה בפני הקהילות את המציאות הישראלית המורכבת, ללא פילטרים. "אנחנו בעצם מאפשרים להם גם להתחבר למה שקורה בארץ ולראות גם את האמת הקשה ואת מה שעברנו כמשפחה וכעם ובמקביל גם להציג את הצדדים היותר טובים ואת החיים הנורמליים שאפשר לחיות בארץ".

המפגש עם הקהילות חושף כי גם החיים מעבר לים כיהודי אינם פשוטים. "יש גילויי אנטישמיות והכל צף ומקבל תהודה. זה גם פוגע בתחושת הביטחון שלהם וגורם להם מחשבות לגבי עלייה. בנוסף זה מייצר אחדות ורצון לקחת חלק גדול יותר בפעילות של הקהילות היהודיות, לחזק אחד את השני, להיות גאים יותר ביהדות ובקשר לארץ ישראל ולתמוך במדינת ישראל".

בשיחה היא גם חוזרת לבוקר הקשה של השבעה באוקטובר בו אופיר הי"ד היה הנרצח הראשון ששמו הותר לפרסום. "זה היה הבוקר הכי נורא בחיים שלי", היא משחזרת בכאב. "אופיר היה הלב שלנו, הדבק שלנו, השריון האנושי שלי כאחות קטנה, והאוזן הקשבת של כולנו.

אופיר יצא מהבית בשש וחצי עם הנשק האישי שלו ואיזה אפוד ישן שהיה לו ישר לנשקיה. הוא הספיק להגיע לשם אבל אף אחד לא התכונן לכמות כזו של מחבלים שהיתה שם".

גם שנתיים אחרי, רחלי מדגישה שהמלחמה עבורה ועבור משפחות רבות, טרם הסתיימה. את הכוח להמשיך היא שואבת, כאמור, מהחיבוק העצום של יהדות התפוצות ומההליכה בדרכו של אחיה. "אותי באופן אישי, זה מרגש להגיע לתפוצות ולראות את החיבוק של האחים שלנו. כשאח שלי יצא להגן על כפר עזה, הוא יצא להגן על כל העם היהודי, ולהילחם על הביטחון שלנו".