אלפי נשים מכל רחבי הארץ יתכנסו ביום ראשון הקרוב (י"א במרחשוון, 2.11) בבנייני האומה בירושלים לכנס מרכזי לציון יום פטירת רחל אימנו, תחת הכותרת "ויש תקווה לאחריתך - ושבו בנים לגבולם".

השנה, האירוע יעמוד בסימן תקווה, שמחה והודיה על שובם של החטופים. במרכז המעמד יעמדו אימהות של שורדי השבי - ג’ולי קופרשטיין אימו של בר, דיצה אור אימו של אבינתן ואורלי גלבוע אימה של דניאלה - שישתפו את הקהל ברגעי אמונה, כאב ותקווה.

באירוע יישאו דברים גם הרב דורון פרץ, אביו של דניאל פרץ הי"ד ויו"ר תנועת המזרחי העולמית, הרבנית ימימה מזרחי והדס לוינשטרן-רייכרט.

את הערב תלווה הופעה מוזיקלית של יובל רפאל נציגת ישראל לאירוויזיון ושל רוחמה בן יוסף, מהיוצרות הבולטות במוזיקה היהודית.

הכנס השנה מוקדש לדמותה של רחל אימנו שדמעותיה ומסירותה ממשיכות לעורר את לב האומה.

ברוח דברי חז"ל: "בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן" האירוע צפוי להוות ביטוי מוחשי לתפילה, לאמונה ולכוח הנשי המחזיק את העם ברגעיו הקשים והמרגשים כאחד.

