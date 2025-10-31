מכון 'עומק הקשר', המוביל בתחום האימון הרגשי לקראת נישואין, פותח את שערי שנת הלימודים תשפ"ו עם חמישה מסלולי הכשרה מבוקשים.

המכון, שכבר 18 שנה מוביל בתחומו, ממשיך להרחיב את פעילותו ולהכשיר מאמנים ומאמנות איכותיים בשיטה הייחודית שפיתח.

"שיטת 'עומק הקשר' היא תוצאה של שנים רבות של ניסיון ופיתוח", מסבירה נחמה ביטקובר, מנהלת המכון. "היא משלבת אימון רגשי מעמיק וממוקד יחד עם כלים מעולם הטיפול והייעוץ הזוגי. זו שיטה שהוכיחה את עצמה עם למעלה מ-2000 זוגות שהגיעו לחופה".

המסלולים השונים:

מסלול נשים בזום: מאפשר גמישות מרבית ומתאים לנשים מכל רחבי הארץ. המסלול כולל 26 מפגשים שבועיים, המשלבים לימוד תיאורטי עם התנסות מעשית.

מסלול נשים פרונטלי: מתקיים בירושלים או בבית אל ומציע חוויית למידה אינטימית ואינטנסיבית. המסלול כולל 26 מפגשים פנים אל פנים, המאפשרים תרגול מעמיק ואינטראקציה ישירה עם המנחים.

מסלול גברים: מסלול ייעודי לגברים. קבוצה המורכבת ממחנכים, רבנים ואנשי טיפול. מסלול המותאם לצרכים ולאתגרים הייחודיים של גברים בתהליך האימון הרגשי לקראת נישואין.

מסלול לנשות מקצוע: מסלול מקוצר עם כלים מדוייקים להכוונת בנות אל החתונה, מתאים למי שכבר עוסקת בתחומי הטיפול או האימון השונים

"הייחודיות שלנו היא בשילוב בין עולם האימון לעולם הטיפול", מדגישה נחמה. "ובכך שאנחנו לא רק מלמדים תיאוריה, אלא מתמקדים מעשית בשינוי פנימי עמוק. התלמידים שלנו עוברים תהליך אישי משמעותי, שמאפשר להם להיות מאמנים טובים יותר".

