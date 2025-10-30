גורמים במשרד הביטחון של טורקיה אומרים כי אנקרה ממשיכה לקיים התייעצויות עם הצדדים הרלוונטיים בנוגע להקמת כוח משימה ברצועת עזה.

לדברי גורמים אלה, טורקיה נמנתה על יוזמי הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, והיא ממשיכה במגעים במישורים הדיפלומטיים והצבאיים עם מדינות אחרות בנוגע ליישומו של הסכם זה.

השלב השני של הסכם הפסקת האש מורה על הצבתו של כוח בינלאומי לשמירת השלום, נסיגה נוספת של כוחות צה"ל משטח רצועת עזה והקמת ממשל מעבר שיקרא מועצת השלום.

ישראל מתנגדת לתחילת יישום השלב השני של ההסכם לפני השלמת השלב הראשון הכולל השבת כל גופות החטופים הישראלים ושני האזרחים הזרים שעדיין נמצאים בידי חמאס.

בתחילת השבוע אמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו כי "ישראל תקבע אילו כוחות אינם מקובלים עליה. זה מקובל על ארצות הברית".

דבריו של נתניהו התפרשו כהתנגדות לאפשרות של השתתפות כוחות צבאיים טורקיים בכוח הבינלאומי שארה"ב פועלת להציב ברצועת עזה.