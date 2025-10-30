מוה''ר יגאל לווינשטיין יצ''ו, ראש מכינת 'בני עלי' הוא תלמיד חכם ומחנך רב פעלים. הוא רעי וידידי והרבה למדתי ממנו.

השבוע פרסם מוה''ר יגאל מכתב המשבח את מוה''ר יצחק יוסף על דבריו השוללים גיוס בני ישיבות חרדים. מוה''ר יגאל הוא מתלמידי ישיבת הר המור ומוה''ר טאו, המסכימים עם החרדים על הצורך לפטור גם היום מגיוס את כל מרחב לומדי התורה, ולשיטתו זו השבחים על מוה''ר יוסף עשויים להיות נכונים וראויים. אך מוה''ר יגאל שתק לחלוטין עד דברי הגנאי שפרסם מוה''ר יוסף על מוה''ר תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול, ועל אמירתו שאינו רב והוא אף פסול מלהצטרף למניין.

בישיבת המקור של מוה''ר תמיר, ישיבת הר עציון, העדפנו להחשות על דבריו מסיבותינו שלנו. אולם שתיקתו המכוונת של מוה''ר יגאל על דבריו אלו של מוה''ר יוסף עלולה להתפרש כהודאה והסכמה מפי ראש מכינת בני עלי לדברים הלא ראויים שנאמרו על מוה''ר תמיר גרנות, ודבר זה טעון הבהרה, בקול גדול ובאותיות גדולות!

אני זוכר את מוה''ר תמיר כתלמיד בישיבה, תלמיד מתמיד, חכם מאוד, שיראתו את ה' ומעשיו קודמים לחוכמתו. הייתי קרוב אליו בכל אשר הלך, ומספר התלמידים שהעמיד לתורה, ליראת שמיים ולמידות טובות הוא גדול מאוד מאוד. רבותיו, כולל רבותינו ראשי הישיבה ז''ל התגאו בו ובמפעליו מאוד.

לפני מספר שנים עקר את מקום מגוריו עם משפחתו לדרום תל אביב בימים שלא היה שם קל, משום שהאמין בכל לב, שתל אביב, על כל שאר מעלותיה, חייבת להיות גם מקום תורה, ועל כך מסר את נפשו יחד עם חבריו, מוה''ר יובל שרלו ומוה''ר איתמר אלדר.

למרות שתל אביב לא בהכרח נוהגת להאיר את פניה ללומדי התורה ולמחזיקיה, הרב תמיר בנה יחד עם ישיבתו עולם תורה מסביר פנים, שהיה בידידות ובשיתוף פעולה עם גורמים הרחוקים מהתורה בדרך כלל מרחק רב. כל חייו הוא עוסק בקידוש שם שמים, בחינוך ליראת שמים, להארת פנים ולמידות טובות ובפיתוח תורת ה' ובהנגשתה לכל אחד. הדברים שידידי מוה''ר יגאל שתק עליהם בשתיקה המתפרשת כהודאה הם עוול גדול.

עדיין לא הזכרתי את העובדה שמוה''ר תמיר ואשתו הרבנית אביבית שכלו את בנם, סרן אמיתי הי''ד לפני נישואיו, בעת שמסר נפשו על הגנת גבול הצפון מפני החיזבאללה במלחמה הנוכחית. כמה כולנו חייבים בכבודם של השניים עוד לפני הדיבור על תורתם הרבה ומה שעשו בשבילה! אני מכיר היטב את מוה''ר תמיר וקצת גם את כאבו הגדול על בנו, יחד עם הכרתו הברורה שבנו אכן היה צריך להיות בצפון כדי להגן שם על עם ישראל וגם על כל הסבורים שלימוד התורה פוטר אותם מן המשימה הנזכרת ולהגן גם על כל מי שסבור שהרב תמיר אינו ראוי להצטרף למניין.

אני מכיר היטב גם את מוה''ר יגאל, ואני יודע שמקומו אינו בין הסבורים כך על הרב תמיר. שתיקתו הרועשת לא הייתה אלא כשגגה שיוצא מלפני השליט.