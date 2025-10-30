בצלאל סמוטריץ', על רקע אתר בניה צילום: Yonatan Sindel/Flash90

מינהל התכנון ומועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון פרסמו היום (חמישי) את סדר היום של ישיבתם הקרובה, במסגרתה צפויים לאשר 1,973 יחידות דיור חדשות ברחבי האזור. המהלך מצטרף למדיניות שמוביל שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', במטרה לחזק את ההתיישבות ולהרחיב את היישובים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. בין הפרויקטים שצפויים לקבל אישור ניתן למנות את: תפוח מערב - 133 יחידות דיור; אבני חפץ - 720 יחידות דיור; עינב - 568 יחידות דיור; גני מודיעין - 178 יחידות דיור; ראש צורים - 246 יחידות דיור; ועץ אפרים - 128 יחידות דיור. סמוטריץ' מסר, "תנופת הבנייה נמשכת, ואנו ממשיכים לבנות בכל מרחבי ארצנו - מתחילת השנה אושרו לבניה קרוב ל־30,000 יחידות דיור חדשות ביו"ש ובקעת הירדן ואנו נמשיך לפתח, לבנות ולהכות שורשים בכל חבלי ארץ ישראל. זהו המענה הציוני, המוסרי והנכון ביותר למי שמבקשים לערער על זכותנו בארצנו".