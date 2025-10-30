תת-אלוף במילואים עופר וינטר התייחס בסרטון שפרסם למשבר סביב גיוס החרדים לצה"ל, והאשים את המערכת הפוליטית כולה בניהול מתמשך של מאבק אינטרסים, תוך פגיעה בציבור.

"כמה פוליטיקאים התחייבו שהם יגייסו את החרדים?", שאל וינטר, "טומי לפיד הראשון, אחר כך טומי לפיד הבן, יאיר, בנט, בני גנץ, איזנקוט, ליברמן, ביבי, יש פה גם כאלו שהיו רמטכ"לים שלא עשו מספיק כדי שיתגייסו חרדים לצה"ל".

לדבריו, גם בצד החרדי יש אינטרס בשימור המצב: "כל אלה שלא יגייסו, הם ישמרו על החרדים - דרעי, ליצמן, גפני, גולדקנופף. מי תקוע באמצע? עם ישראל, הציבור החרדי, ציבור המשרתים, כל הציבור שרוצה חיים רגילים, רוצה לשרת, רוצה להיות חלק".

וינטר טען כי השיח סביב הסוגיה מנוהל ברובו לצרכים פוליטיים: "עושים קמפיינים, עושים כל מה שאפשר לעשות ומשמרים פה מציאות על ידי מאבקים פוליטיים".

לטענתו, "כולם מרוויחים - פוליטיקאים חרדים מרוויחים, 'לא נגייס' - הון פוליטי, וכל מי ששם את הטייטל שהוא יגייס חרדים, אחלה דבר ללכת עליו הבחירות, זה מושך הרבה קולות".

עוד הוסיף, "לאף אחד, לא פה ולא כאן, אין אינטרס שהמצב ייפתר, בגלל זה משמרים אותו לאורך שנים. הפתאים זה אנחנו. היחידים שיש להם אינטרס לפתור את זה, זה מי שמשרת והציבור החרדי שרוצה להיות חלק ממדינת ישראל".