פרופ' אליעזר קפלינסקי, מבכירי הקרדיולוגים בישראל, הלך לעולמו שלשום (שלישי) בגיל 89. הלווייתו נערכה אתמול בירושלים.

במהלך הקריירה הרפואית הענפה שלו שימש קפלינסקי כמנהל מכון הלב במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, וכדיקאן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

פרופ' קפלינסקי היה נשוי לפרופ' נעמי קפלינסקי ז"ל, ראומטולוגית ומנהלת מחלקה פנימית בבית החולים איכילוב, שנהרגה בשנת 2005 בתאונת דרכים קשה, יחד עם בנם המשותף בועז, שהיה אז בן 36.

איש יחסי הציבור רני רהב ספד "הלך לעולמו גדול הפרופסורים של ישראל, דור המייסדים פרופסור אליעזר קפלינסקי - מראשוני רופאי הלב של ישראל, היה ראש מכון הלב עשרות שנים בבית החולים הלאומי שיבא תל השומר, היה דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אישיות של פעם בדור, היה בעלה של פרופסור נעמי קפלינסקי - מנהלת פנימית בבית החולים איכילוב ונהרגה בתאונת דרכים טראגית לפני שנים. הזוג קפלינסקי היו מלח הארץ, איפה ישנם עוד אנשים כמוהם. הילה ואני אהבנו אותם. יהי זכרם ברוך".