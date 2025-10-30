חשבון ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), המזוהה עם המוסד הישראלי, פרסם הערב (חמישי) מסר תקיף בשפה הפרסית המופנה כלפי הנהגת איראן, תוך תיוג של מנהיג הרפובליקה האסלאמית, עלי חמינאי.

בציוץ נכתב, "הסוכנים שלנו בשטח מדווחים כי האדונים חג'אזי ופאקפור אינם מעדכנים את מי שמכונה 'המנהיג' בפרטי המתרחש, והם מקבלים את ההחלטות באופן עצמאי. הם מבינים שאין טעם לנהל עמו שיחות, ולכן הקימו הנהלה חלופית".

עוד נכתב: "ל'מנהיג' הם אומרים שהכול מצוין - ההגנה האווירית פעילה, המשגרים מוכנים והמדינה מצוידת בכל היכולות. זאת בעוד שמרחב האוויר של איראן פרוץ וחסר הגנה".

הציוץ מסתיים במסר עוקצני: "לידיעת כבוד 'האדון המנומנם'".