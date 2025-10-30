החקירה הפלילית שפתחה היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, שנחשפה אתמול (רביעי), החלה בעקבות מידע מפתיע שהתקבל ממקור בלתי צפוי.

בכירה בפרקליטות הצבאית, שהייתה חלק מהצוות הקרוב של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, עברה לאחרונה בדיקת פוליגרף שגרתית במסגרת הליך מיון לתפקיד חדש. את הבדיקה ביצע השב"כ - כנהוג בצה"ל בבדיקות רגישות מסוג זה.

במהלך הבדיקה, שלא עסקה בפרשת ההדלפה, הודתה הבכירה כי היא זו שהעבירה לתקשורת את סרטון התקרית מבסיס שדה תימן.

המידע הועבר מיידית לראש השב"כ דוד זיני, ובהתאם לנהלים - הוא דיווח על המקרה לרמטכ"ל אייל זמיר, שלו כפופה הפרקליטות הצבאית.

הרמטכ"ל דיווח על כך ליועצת המשפטית לממשלה, שקיימה ישיבה דחופה עם בכירי משרדה - והורתה על פתיחה בחקירה פלילית.

הבוקר דווח כי חומרי החקירה מעידים באופן ברור, כי הפצ"רית היא זו שהורתה להעביר לתקשורת חומרים, וביום ההדלפה של הסרטון - היא עודכנה מבעוד מועד, שעות רבות טרם הפרסום, על הכוונה להדליף אותו.

אתמול עדכן הרמטכ"ל אייל זמיר כי הוא אישר את בקשתה של תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד להשלמת בירור הפרטים.