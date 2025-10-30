שורד השבי רום ברסלבסקי הפתיע הערב (חמישי) את אלפי חברי קבוצת הפייסבוק "ירושלמים וירושלמיות", כאשר פרסם פוסט בקבוצה לראשונה מאז שובו מהשבי בעזה.

ברסלבסקי, ששוחרר בחודש האחרון לאחר כשנתיים בשבי חמאס, שיתף את חברי הקבוצה: "אהלן ירושלמים וירושלמיות יקרים, אחרי שנתיים שלא הייתי פה, חזרתי. התגעגעתי אליכם בטירוף".

הפוסט עורר תגובות מרגשות במיוחד, כאשר אלפי גולשים סימנו אותו כאהוב והגיבו באהדה ובהתרגשות על חזרתו לישראל ועל הופעתו הפתאומית בקבוצה.

הפוסט של רום ברסלבסקי צילום: ללא קרדיט

ברסלבסקי, ששירת כבצה"ל ונחטף בעת חופשה ממסיבת הנובה שבה עבד כמאבטח, הוחזק בשבי חמאס במשך כשנתיים.

במהלך האירוע, בסביבות השעה 10:00 בבוקר, הצליח ליצור קשר טלפוני עם אמו וניסה להרגיעה: "צה"ל השתלט על האירוע, אני במקום מוגן, ותוך שעה אעלה על אוטובוס", אמר - אך מאז נעלם.

האות חיים הראשון ממנו הגיע מסשה טרופנוב מקיבוץ ניר עוז, שסיפר למשפחה כי ראה את רום בעזה - לאחר 498 ימים בשבי.

החודש, כחלק מהסכם חמאס-ישראל השלישי, שוחרר ברסלבסקי יחד עם 19 חטופים נוספים ושב לישראל.

לאחר שובו סיפר כי במהלך תקופת השבי ניסו שוביו לשכנעו להתאסלם בתמורה לאוכל ולשיפור בתנאים, אך סירב: "אמרתי להם - אני יהודי. אחזור כיהודי או אמות כיהודי".