הצגת התחקיר המבצעי על הקרב שהתרחש במושב עין הבשור ב-7 באוקטובר 2023 הושלמה, וממצאיו הוצגו לחברי הקהילה. התחקיר נערך בראשות אל"ם (מיל') זיו בית אור, ואושר על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן.

מהתחקיר עולה כי צה"ל כשל בהגנה על עין הבשור. לעומת זאת, לחימתם של חברי כיתת הכוננות ותושבים רבים שהתגייסו ביוזמתם, הדפה את המחבלים, הביאה לנסיגתם ומנעה אסון כבד יותר. לאחר מכן, כוח משולב של צה"ל ומג"ב סייע בלחימה והביא לנסיגת המחבלים מהמרחב.

במהלך ההתקפה נפצעו שניים מתושבי עין הבשור, שפונו על ידי חברי המושב לקבלת טיפול רפואי. פעולות החילוץ, הטיפול בפצועים ופינויים נעשו ביוזמה מקומית של התושבים והוגדרו בתחקיר כראויות לשבח.

לפי התחקיר, כ-16 מחבלים לקחו חלק בהתקפה. שלושה מהם נפגעו במהלך הקרבות, אך לא נמסרה הערכה ודאית לגבי מצבם. התחקיר נמשך מספר חודשים, והסתמך על ראיונות עם חברי כיתת הכוננות, תושבי המושב וכוחות הביטחון. נאספו שחזורים, תצפיות, קטעי וידאו, הודעות ברשתות חברתיות, תוצרי חקירה וחומרי מודיעין.

המטרה, על פי מחברי הדו"ח, הייתה לשרטט תמונה מדויקת ככל האפשר של השתלשלות האירועים בעין הבשור ביום המתקפה. הדו"ח מציין כי ייתכן ויתגלו פרטים נוספים בעתיד.

ביום המתקפה פעל בגזרה גדוד 51 מחטיבת "גולני", שנפרס בשעה 05:30 במסגרת "כוננות עם שחר". הלוחמים נתקלו במתקפה רחבת היקף, שכללה ירי תלול מסלול וחדרות רגליות של מחבלים. לפי הדו"ח, ריבוי מוקדי הלחימה ופגיעות בפיקוד הגדודי והחטיבתי הקשו על יכולת התגובה וההגנה על עין הבשור.

הכוחות שלחמו במושב עין הבשור

צוות התחקיר הציג ציר זמנים של שלושה שלבים עיקריים:

שלב א': חדירת המחבלים והיערכות ראשונית (06:29-07:50)

בשעה 06:29, עם תחילת ירי הרקטות על האזור, התריע הרבש"ץ המקומי והפעיל את כיתת הכוננות. תושבים מאומנים, חלקם בקבוצת הגנה מקומית (קבוצת ימ"ר), הצטרפו. חוליית המחבלים, בת כ-16 איש, נכנסה דרך שטח רצועת עזה באמצעות טנדר ואופנוע, מצוידים ברובי סער, מטולי RPG, רימונים, מכשירי קשר ונשק צלפים.

המחבלים נסעו מערבה, עברו מדרום לקיבוץ ניר עוז, חצו את אזור קיבוץ מגן, ובשעה 07:50 הגיעו לתחנת הדלק במגן. לאחר ששדדו ממנה מזון וכסף, המשיכו לכיוון עין הבשור.



שלב ב': תקיפת עין הבשור ונסיגת המחבלים (07:50-08:36)

בשעה 07:54 פתחו המחבלים בירי לעבר שער הכניסה למושב. באותו זמן, כיתת הכוננות כללה ארבעה לוחמים בלבד. תוך זמן קצר, אחד מחברי הכוח נפצע ופונה לאחור. במקביל, מחבלים איגפו מצפון וניסו לפרוץ דרך גדר המושב. לוחם מכיתת הכוננות זיהה אותם וירה לעברם, פגע באחד מהם אך נפצע גם הוא ופונה בידי חייל תושב המקום.

הירי נמשך עד השעה 08:08, אז שיגרו המחבלים RPG שפגע בעץ סמוך. לאחר מכן נסוגו מהצומת. באותה עת הגיעו לצומת עין הבשור כוחות מג"ב מהכפר אופקים, ביניהם מפקדת חבל אשכול והמש"ק הקהילתי, בדרכם להצטיידות.

בדרכם, נתקלו שוטרי מג"ב במחבלים סמוך לתחנת הדלק מגן. הם השיבו אש ונסוגו. זמן קצר לאחר מכן הצטרפו לכוח מגדוד גולני. בשעה 08:26 התבצעה היתקלות עם המחבלים בצפון־מערב המושב. כוחות גולני ומג"ב ירדו מהג'יפים והשיבו אש. זו הייתה ההיתקלות האחרונה במסגרת הקרב בעין הבשור.

המחבלים נסוגו דרומה ומערבה, ומשם ככל הנראה המשיכו להשתתף בהתקפה על קיבוץ ניר עוז ולאחר מכן חזרו לרצועת עזה.



שלב ג': חילוץ הפצועים והמשך הלחימה (08:30 ואילך)

חילוץ הפצועים התבצע ביוזמת תושבים תחת אש. אחד הפצועים, חבר כיתת כוננות, פונה בתחילה לאזור מוגן ולאחר מכן ברכב פרטי דרך השער האחורי של המושב. במהלך הנסיעה נתקלו המחפשים במחבלים מזרחית לצומת מעון, והפצוע נפגע פעם נוספת - הפעם באורח קשה יותר.

הרכב נמלט וחזר למושב. הפצוע טופל על ידי רופא תושב המקום ולאחר מכן פונה באמבולנס פרטי שנהוג בידי תושב נוסף, בליווי רכב מקומי. האמבולנס חצה את נחל הבשור והגיע עד כביש 232, שם המתינה לו ניידת טיפול נמרץ שהעבירה את הפצוע לבית החולים סורוקה.

פצוע נוסף טופל גם הוא על ידי תושבים ופונה בהמשך לביה"ח.

מוקדי האירועים בקרב במושב עין הבשור

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

1. צה"ל נכשל במשימת ההגנה על מושב עין הבשור.

2. חברי כיתת הכוננות של עין הבשור ומספר רב של תושבים הצטרפו ללחימה בפיקוד הרבש"ץ ושני סגניו. אלו הגנו על עצמם, לחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים ממרחב עין הבשור והביאו לנסיגתם. תפקודם ולחימתם מנעו הרג ונזק רב וראויים לציון.

3. חברי כיתת הכוננות ותושבי עין הבשור המשיכו לאבטח את המושב בעצמם לאחר הקרב ובמהלך מספר ימים לאחר ה-7 באוקטובר. כוחות צה"ל מעטים מאוד הגיעו למושב במשך מספר הימים הבאים.

4. תושבי עין הבשור וחברי כיתת הכוננות, אשר בעלי ידע וניסיון בטיפול רפואי, נחלצו לסייע בטיפול בפצועים. הם חילצו אותם תחת אש, טיפלו בהם ופינו אותם לטיפול רפואי מסודר. פעולות אלו ראויות לציון.

5. צה"ל התקשה לגבש תמונת מצב ברורה ובהירה של המתרחש בגזרת עין הבשור, זאת לאור ריבוי מוקדי הלחימה והאירועים והפגיעה בפיקוד והשליטה הגדודית, החטיבתית והאוגדתית. תמונת מצב ראשונה גובשה בשעות אחר הצהריים ב-7 באוקטובר.

6. בשעות הראשונות, הלחימה בגזרה התאפיינה בחוסר תיאום ובקשיי פיקוד ושליטה בין הכוחות והיחידות במרחב.

7. זמן קצר לאחר סיום הקרב, המושב הקים חמ"ל שכלל תושבים שהתנדבו, כל אחד בתחומו. חמ"ל זה פעל במקביל לצוות החירום היישובי (צח"י) אשר פעל מתוך ביתו של אחד התושבים. החמ"ל עדכן את התושבים בתוצאות הקרב וניהל את הקשר עם גורמי חוץ. בנוסף, החמ"ל ניהל את תהליך הפינוי של תושבי עין הבשור.

נתוני הקרב במושב עין הבשור

בעין הבשור הגיבו לתחקיר: "מלאים הערכה כלפי נציגי הצבא שהתייצבו מולנו באומץ ובפתיחות, התנצלו בפנינו על הכישלון שהותיר את תושבי העוטף ללא הגנה ב־7 באוקטובר, סיפקו הסברים לשאלות נוקבות, לקחו בגלוי אחריות והבטיחו כי למידה מעמיקה של הלקחים תהווה אבן יסוד בהתנהלות בהווה ובעתיד".