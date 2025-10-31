כמחצית מהישראלים (46%) סבורים כי אם לאחר הבחירות הבאות לא ניתן יהיה להקים ממשלה ללא נתניהו, צריכות מפלגות האופוזיציה להצטרף לממשלה שתכלול אותו, כך עולה מסקר שערך מכון "לזר מחקרים" והתפרסם בעיתון “מעריב”.

עוד עולה כי 37% השיבו שצריך יהיה להחרים את נתניהו, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות. ל-17% מהנשאלים לא היתה דעה בנושא.

גוש הקואליציה נחלש מעט בסקר. לו היו הבחירות נערכות כיום, על פי הנתונים, הליכוד היה זוכה ב-25 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-21.

מפלגת הדמוקרטים מקבלת 12 מנדטים, ישראל ביתנו 10, ש”ס 9, יש עתיד 9, מפלגת ישר של איזנקוט 9, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 6 ורע"ם 5.

מפלגות הציונות הדתית, כחול לבן, בל”ד והמילואימניקים 1.9% אינן עוברות את אחוז החסימה בסקר זה.

גוש הקואליציה מקבל 48 מנדטים מול גוש מתנגדי נתניהו שמשיג 61 מושבים והמפלגות הערביות שמגיעות יחד ל-11 מנדטים.