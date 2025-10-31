אתמול התאספו המונים כדי לבכות ולהתפלל נגד גיוס לצה"ל, ובה בעת למחוק מתורת ה' את הפסוק "לא תלך רכיל בעמך, לא תעמֹד על דם רעך, אני ה' " (ויקרא י"ט, טז). מפסוק זה יצאה ההלכה של 'מלחמת מצוה', שהכל יוצאים בה להצלת עם ישראל מידי צורריו (רמב"ם הלכות מלכים פרק ה', א; פרק ז', ד).

ביום כזה "תורה חוגרת שק" (סנהדרין קא א), כי מחיקת פסוק בתורה חמורה אלפי פעמים יותר מהפיכת פסוק בשיר-השירים לזמר קליל ולא מכובד.

מאידך גיסא: כל מי שדורש לכפות גיוס על המוני צעירים 'חרדים' בשם 'השוויון', עליו גם שכל אנושי 'חוגר שק', כי הוא מעמיד פנים כאילו יכול להיות 'שוויון' בשירות צבאי - כל בר דעת חייב לדעת שלא ייתכן 'שוויון' בין לוחמים המסכנים את חייהם, לבין המשרתים בעורף גם בתפקידים חיוניים כמו במודיעין - גם 'חוק גיוס' לא יועיל כלל, כי אין לוחמים בלי מוטיבציה, ואין שום ערך לגיוס בכפייה.

שום מעצרי 'עריקים' לא יועילו, כי צה"ל זקוק ללוחמים בעלי כושר קרבי עם רצון עמוק להתגייס להצלת עם ישראל.