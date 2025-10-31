במהלך ישיבת הוועדה המתמדת של ההסתדרות הציונית העולמית הועברה הצעה לפיה הרב דורון פרץ ימונה לתפקיד יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית לתקופת חצי קדנציה ראשונה.

לאחר סיום אותה חצי קדנציה, ייכנס לתפקיד היו"ר הנוכחי יעקב חגואל. ההצעה תלויה באישור צירי הקונגרס הציוני.

נמסר כי ההחלטה בוועדה המתמדת נוגעת אך ורק לנושאים הקשורים להסתדרות הציונית העולמית - ואינה כוללת את קרן היסוד, קרן קיימת לישראל או גופים נוספים.

הרב דורון פרץ שמכהן כעת כיו"ר המזרחי העולמי, הוא אביו של סרן דניאל פרץ שנפל בקרבות 7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. דניאל הושב לקבורה במסגרת הפסקת האש, ונטמן בהר הרצל בירושלים.

חגואל במסגרת תפקידו, בשיאה של מלחמת חרבות ברזל, הוביל יחד עם ההנהלה הציונית, עשרות מיזמים בינלאומיים לתמיכה במדינת ישראל, בחיילי צה"ל, בתושבים המפונים ובזינוק האדיר באנטישמיות בעולמית.

הדיל השבוע לאחר חתימת ההסכם בין מיקי זוהר לכל המפלגות למעט עוצמה יהודית קרס ברגע האחרון לאחר שנודע כי יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה יעמוד בראש מחלקת תפוצות והסברה, תפקיד שיקנה לו שכר ותנאים של שר. המפלגות זעמו והודיעו על הפרת ההסכם שנחתם.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יוזם המינוי, כתב בחשבונו ברשת X כי ההתנגדות האופוזיציה הינה "עוד חלק ממסע הרדיפה האישית של השמאל והתקשורת כנגד ראש הממשלה ומשפחתו". במה שהוא כינה "מפגן דוחה של צביעות מרושעת". הוא הוסיף כי "יאיר נתניהו בסך הכל רצה לעשות הסברה ציונית בתפוצות למען העם היהודי".