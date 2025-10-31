ארמון בקינגהאם הודיע כי המלך צ'ארלס השלישי החל בהליך רשמי להסרת כלל תאריו המלכותיים של הנסיך אנדרו. מעתה, יישא את השם אנדרו מאונטבטן־ווינדזור בלבד, ללא תוארי אצולה וללא אופי מלכותי.

הנסיך אנדרו הוא השמיני בסדר הירושה לכתר הבריטי. בהודעה רשמית נמסר מהארמון: "הוד מלכותו החל היום בתהליך פורמלי להסרת התארים של הנסיך אנדרו. מעתה ואילך, הוא ייקרא בשם אנדרו מאונטבטן־ווינדזור. הצעדים הללו ננקטים על אף העובדה שהוא ממשיך להכחיש את ההאשמות נגדו".

עוד נמסר כי למלך ולמלכה "ברור כי מחשבותיהם והזדהותם נתונות לנפגעים ולנפגעות מכל סוג של התעללות".

הנסיך אנדרו, אחיו של המלך, מאבד בין היתר את תארי "דוכס יורק", "ארל מאברנס" ו"ברון קיליילי", וכן את הזכות לשאת את הכינוי המלכותי "הוד מלכותו". בנוסף, הוא נדרש לפנות את מעונו המלכותי - רויאל לודג' ליד טירת וינדזור - לאחר שקיבל על כך הודעה רשמית.

מדובר בצעד נדיר ותקדימי, שכן בניגוד לפרישות קודמות מחיים ציבוריים, במקרה זה נשללו ממנו גם תארים שניתנו בלידתו כחלק מהשושלת המלכותית.

החלטת המלך מגיעה על רקע הסתבכותו המתמשכת של הנסיך אנדרו בפרשת ג'פרי אפשטיין, והאשמות מצידה של וירג'יניה ג'ופרה שטענה כי הותקפה מינית על ידו כשהייתה קטינה. התביעה הסתיימה בהסדר כספי מחוץ לכותלי בית המשפט, אך הכתם הציבורי נותר בעינו.

בשנים האחרונות הלכו וגברו הקריאות להסיר את תאריו, הן מצד הציבור והן מגורמים בתוך הממסד הבריטי. הדיווחים מציינים כי למלך הייתה תמיכה רחבה במשפחה בהחלטתו - כולל מצד בנו, יורש העצר הנסיך ויליאם.

המהלך שולח מסר ברור לציבור הבריטי: גם בני מלוכה אינם חסינים מפני אובדן מעמד בעקבות פגיעה באמון הציבור. אנדרו צפוי להמשיך את חייו כאזרח פרטי, ללא סמכויות ייצוג וללא תקציבים או תפקידים רשמיים.

החלטת הארמון אינה חלה על בנותיו של אנדרו - הנסיכות ביאטריס ויוג'יני - ששומרות בשלב זה על מעמדן המלכותי.