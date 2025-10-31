התנועה לאיכות השלטון הכריזה על הזוכים באות אביר ואבירת איכות השלטון לשנת 2024, שניתנים מדי שנה לאישים שבלטו בעשייה ערכית, ציבורית ושלטונית.

את אות אביר איכות השלטון בתחום התקשורת יקבל העיתונאי בן כספית - כתב "מעריב", מגיש "פגוש את העיתונות" בחדשות 12 ומגיש תוכנית ברדיו 103fm - על "ביקורת עקבית נגד מינויים פוליטיים ועל מאבק בהשחתת השירות הציבורי, תוך הפגנת אומץ ויושרה עיתונאית יוצאי דופן", לשון ההודעה.

עו"ד ליאת בן ארי, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, תקבל את האות בקטגוריית הרשות המבצעת.

על פי נימוקי התנועה, בן ארי נבחרה בזכות "מקצועיות ונחישות בלתי מתפשרת ועמידה על טוהר מידות במוקד הכוח של הרשות המבצעת".

בקטגוריית הרשות המחוקקת נבחר ח"כ משה (קינלי) טור-פז ממפלגת יש עתיד, בזכות "מאבק עקבי כנגד תקציבים לא שקופים, חשיפת מנגנוני תקצוב פסולים והובלת השדולה למשרתי המילואים - תוך חתירה לצדק ושילוב עשייה ציבורית".

בתנועה לאיכות השלטון מסרו כי "אבירות ואבירי איכות השלטון מסמנים נקודות אור בשנה הקשה שעברה החברה הישראלית, ואת הכיוון אליו ראויה המדינה לצעוד".