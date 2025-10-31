הקריאה של האב השכול ללא קרדיט

יו"ר פורום הגבורה יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד, קרא היום (שישי) לממשלה לחזור ללחימה בעזה ולהשמיד את חמאס.

לדבריו, "אנחנו נמצאים בפרשת דרכים בכל הסוגיה של המלחמה, חמאס לא משיב את החללים. חמאס הרג שלושה קדושים בשבוע האחרון, והביזיון הזה חייב להיפסק. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צבא ההגנה לישראל ללחימה עצימה, על מנת לעמוד באותו יעד חשוב של השמדת חמאס".

המשפחות השכולות צפויות להתייצב ביום ראשון מול ישיבת הממשלה בירושלים בשעה 10:00, שם יקראו בפומבי לחידוש הלחימה ולהגברת הלחץ הצבאי על ארגון הטרור חמאס.

שני הוסיף, "ביום ראשון הקרוב, אנחנו פורום הגבורה, פורום המשפחות השכולות. אנחנו נעמוד מול ישיבת הממשלה בשעה 10:00 ונקרא לממשלה, תחזרו ללחימה, תחזירו את הכבוד לעם ישראל, תעמדו ביעד החשוב הזה של השמדת חמאס. בואו והצטרפו אלינו".