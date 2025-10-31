לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

פרטים חדשים מסיכום השבוע האחרון באוגדת יהודה ושומרון פורסמו הבוקר על ידי דובר צה"ל. במהלך פעילויות סיכול נרחבות, נעצרו כ-72 חשודים ברחבי האוגדה, בהם פעילי טרור וחשודים בסחר באמצעי לחימה. במהלך פעילות כוחות חטיבת יהודה, בהכוונת מודיעין פיקוד מרכז, שב"כ ומשטרת מחוז ש"י, אותרו והוחרמו שש מחרטות לייצור אמצעי לחימה בעיר חברון. בנוסף, נמצאו במרחב ציוד צבאי, אקדח, שני נשקים מסוג קרלו, מחסניות ותחמושת. שניים מהעצורים חשודים בסחר באמל"ח. במקביל, כוחות חטיבת אפרים ובנימין פעלו בעזון וג'ילזון, שם אותרו והוחרמו שישה נשקים מסוגים שונים, בהם אקדח ונשק קרלו. כוחות חטיבת עציון פעלו ביותר מ-70 מוקדים במרחב דהיישה. במהלך הסריקות נחקרו כ-50 חשודים, הוחרמו עשרות אמצעי לחימה ונעצר מחבל שתכנן, על פי החשד, לבצע פיגוע נגד אזרחים ישראלים באזור בית לחם. כוחות חטיבת מנשה, יחד עם לוחמי ימ"מ, שב"כ ובסיוע חיל האוויר, חיסלו שלושה מחבלים במחנה הפליטים ג'נין. המחבלים, כך נמסר, היו מעורבים בהתארגנות טרור פעילה. במהלך יותר מ-40 פעילויות שביצעו כוחות חטיבת בנימין, נעצרו מחבלים מארגון הטרור חמאס, יצרני מטענים וחשודים ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות צה"ל. במבצע לילי נוסף של חטיבת שומרון במרחב שכם נעצרו מבוקשים רבים, ואותרו אמצעי לחימה מגוונים. כלל העצורים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי ובמשטרת מחוז ש"י.