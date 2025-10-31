מעמד הנחת התפילין מטה משפחות החטופים

המוני משתתפים הגיעו הבוקר (שישי) לכיכר החטופים בתל אביב, למעמד הנחת תפילין מיוחד ומרגש בהובלת שורד השבי בר קופרשטיין.

בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה קופרשטיין מניח תפילין, ואומר "שמע ישראל" לצד אביו והרב דוד לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל.

קופרשטיין, שהיה בשבי במשך שנתיים, פנה בימים האחרונים לציבור וביקש שיגיעו לקחת חלק באירוע.

לדבריו, "עם ישראל היקר, שנתיים שאני בשבי, שנתיים שאני חולם כל יום ומתפלל כל יום להניח תפילין. מחר, יום שישי בשעה 10:00, אני עושה הנחת תפילין המונית למען שחרור כל אחינו שנמצאים שם עדיין בשבי. בואו איתי, בואו תגשימו איתי את החלום, בואו תתפללו איתי ביחד - נניח את התפילין למען שחרור כל חטופינו שנמצאים עדיין שם".