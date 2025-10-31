קטין תושב יפו, בן 14, נעצר ברמאללה בחשד כי קשר קשר עם גורמים בדאע"ש ובחמאס, תיעד אתרים רגישים בישראל ואף ניסה להכין חומרי נפץ.

המעצר בוצע לפני כשבועיים במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר תל אביב ושירות הביטחון הכללי. על פי החשד, הקטין פעל בשליחות גורם עוין זר וביצע עבורו מספר משימות ביטחוניות, תוך כוונה לפגוע במדינת ישראל.

במהלך חקירתו עלה כי הקטין העביר לארגוני הטרור סרטונים ותיעודים של אתרים ומבנים בישראל, בהם מבנים הקשורים לכוחות הביטחון. כן עלה, כי הביע כוונות להפוך לשהיד ולפגוע בישראל, ואף תיאר את ניסיונותיו להכין חומרי נפץ.

לאורך החקירה הוטל צו איסור פרסום על פרטיה, ומעצרו של הקטין הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. עם המעבר לחקירה גלויה והסרת הצו, התברר כי נתפסו ראיות דיגיטליות רבות בניידו האישי של הקטין, המחזקות את החשדות נגדו.

במשטרה ציינו כי "גורמי טרור ומודיעין עוינים ממשיכים לנסות לגייס אזרחים ישראלים, לרוב באמצעות הרשתות החברתיות, לביצוע משימות ריגול וטרור בישראל. אנו קוראים לציבור להימנע מכל קשר עם גורמים זרים ולדווח על כל פנייה חשודה".