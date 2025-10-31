כמי שזועק שנים רבות על שחיתותה של מערכת המשפט הישראלית ועל החשיבות הקריטית בתיקונה אני לא מופתע. זה בקושי קצה הקרחון. נתקן בע"ה.

1. נדרשת חקירה עצמאית ובלתי תלויה, מחוץ לפרקליטות שמצויה בניגוד עניינים מובהק.

2. סביר שזה לא השקר והטיוח היחיד. זה הראשון שנתפס אבל מסמל קצה קרחון של שחיתות ותחושה של גורמי אכיפת החוק שהם מעל החוק.

3. נדרש להעניק חסינות מהעמדה לדין לקצינה שחשפה את האמת, בתקווה שזה יעודד גורמים נוספים לחשוף הדלפות, שקרים וטיוחים מתוך מערכת אכיפת החוק. ויש הרבה מאוד כאלה.

4. נדרש למנות פצ"ר חדש מחוץ למערכת. כזה שיהיה חף ממחויבויות, ינקה את האורוות וישיב את האמון שהמערכת פועלת לטובת לוחמי צה"ל ולא נגדם.

5. זה יום כואב וקשה לכולנו אבל הוצאת המוגלה היא שלב ראשון והכרחי בריפוי.