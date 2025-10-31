הרבנים עם הטנק והתפילה צילום: ללא קרדיט

בסבב המילואים הרביעי, הרב איתמר פריש, רב קהילת 'הדתי לאומי' בהר נוף, תועד יחד עם הרב אריאל הנדלר, ר"מ בישיבת בני עקיבא נתניה, כשהם מתקנים טנק צה"לי במהלך פעילות מבצעית. הרבנים עם הטנק צילום: ללא קרדיט איש התקשורת ברל'ה קרומבי חגג את בר המצווה לבנו במלון ורט בירושלים. באירוע השתתפו בין היתר שר התפוצות עמיחי שיקלי, יריב לוין, פרופ' טליה איינהורן, אורחים נוספים וגם בכירי אתר ערוץ 7, שהגיעו לברך מקרוב. השר לוין בבר המצווה צילום: דוב בער הכטמן בר מצווה לבנו של ברל'ה קרומבי צילום: ללא קרדיט האורחים בבר המצווה צילום: דוב בער הכטמן ב', תלמיד ישיבת הגולן הלומד במסלול ההסדר, סיים את מסע הכומתה ביחידתו. לעיני אלפים בטקס הסיום, כרע ברך והציע נישואין לבחירת לבו. נוכחים רבים, ובהם לוחמים, בני משפחה ומפקדים, הריעו בהתרגשות כששלף את הטבעת. חבריו לגדוד ליוו את הרגע בשירה, מחיאות כפיים וריקודים. הצעת הנישואין בסיום מסע הכומתה יעלה אביאור תפילת מנחה מיוחדת התקיימה השבוע סמוך לגדר הגבול עם עזה, ביוזמת גרעין חלוצי עזה ונוער נחלה. המתפללים עמדו "עם הפנים לחבל עזה תובב"א", כהגדרתם. התפילה סמוך לגדר צילום: ללא קרדיט בישיבת צביה קטיף שבמועצה האזורית נחל שורק נערכה תפילה מיוחדת לבקשה על גשמים ולמען עם ישראל. התפילה התקיימה בהשתתפות ראש ישיבת רמת גן הרב הרב בן ציון משה אלגאזי, ראש המועצה שי רייכנר והרב יוני סמואל ראש מנהל החמ"ד. התפילה בישיבה צילום: ללא קרדיט חברת הכנסת מיכל וולדיגר, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ביקרה בישיבת אלון מורה ונפגשה עם הרב אליקים לבנון. בפגישה עם הרב צילום: ללא קרדיט בטבריה נערך כנס תושבים בהובלת שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף וראש העיר יוסי נבעה. במהלך הערב ישבו יחד וענו לשאלות התושבים. וסרלאוף בכנס צילום: דוברות יצחק ירוחם, מנהל מחלקת הרכש בתנועת עזרא, מונה ליו"ר ועדת תחבורה רמת אשכול בלוד. הוא צפוי לפעול לשיפור התחבורה עבור תושבי השכונה. כ300 עובדי OU ישראל השתתפו בשבת השנתית של הארגון בגבעת וושינגטון. בין המשתתפים בשבת היו רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, נשיא הארגון סטיוארט הרשקוביץ והמנכ"ל הרב אבי ברמן. עובדים לקראת שבת צילום: OU ישראל השחקנית החרדית שלומה רבקה לוין נפגשה השבוע עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשיחה שעסקה באחדות בחברה הישראלית. לוין עם בן גביר ללא קרדיט