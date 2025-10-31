ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית תקף אחר הצהריים (שייש) בחריפות את הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, בעקבות הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן שגרמה נזק גדול ללוחמי צה"ל.

הפצ"רית הודתה כי ההחלטה על ההדלפה נועדה "להדוף תעמולה שקרית", אך סוכות רואה בכך עבירה חמורה מצד הגורם המשפטי הבכיר ביותר בצה"ל.

לדבריו, "אחרי שהתברר כי את המחבל שדלו להתלונן, את הרופא שבדק אותו לא תשאלו והפצ"רית עברה במזיד על החוק כדי להפיץ עלילת דם כלפי הלוחמים, מסתבר שלא היה מקרה שדרש פיקוח פרלמנטרי מובהק מזה".

סוכות אף צירף לרשתות החברתיות את תמונתו אז משער הבסיס שדה תימן, בצירוף הכיתוב: "להיות בצד הנכון של ההיסטוריה".