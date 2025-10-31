טיסת JetBlue מספר 1230 שהמריאה ביום חמישי מנמל התעופה הבינלאומי בקנקון, מקסיקו, בדרכה לניו ג'רזי, נאלצה לבצע נחיתת חירום בטמפה, פלורידה.

האירוע התרחש לאחר תקלה במערכת ההיגוי וירידת גובה פתאומית במהלך הטיסה, שגרמה לפציעות בקרב חלק מהנוסעים ואנשי הצוות.

המטוס, מסוג איירבוס A320, נחת בטמפה שבפלורידה בשעה 14:19 לפי שעון מזרח ארה"ב. לאחר הנחיתה המתינו לצוותים הרפואיים בנמל התעופה, אשר העניקו טיפול ראשוני לנפגעים.

לפי דיווחי כלי תקשורת מקומיים, כ-15 עד 20 בני אדם הועברו לבתי חולים עם פציעות שאינן מסכנות חיים.

בהודעת החברה נמסר, "הטיסה נתקלה בירידת גובה... ונפגשה על ידי צוותים רפואיים שבדקו את הנוסעים ואנשי הצוות, וחלקם הועברו לבית חולים להמשך טיפול".

עוד נמסר כי המטוס הוצא מהשירות לצורך בדיקה, והחברה תבצע חקירה מלאה כדי לברר את נסיבות האירוע. "בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו נפעל לתמיכה במעורבים", נמסר.

מינהל התעופה הפדרלי בארה"ב (FAA) הודיע כי פתח בחקירה לבדיקת נסיבות המקרה.