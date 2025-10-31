המשפחות השכולות יקיימו ביום ראשון בבוקר מחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים במקום בו תיערך ישיבת הממשלה בשעה 10:00.

המשפחות יקראו לדרג המדיני לשוב ללחימה ולהשמיד את הארגון הרצחני חמאס. המשפחות קראו לציבור להצטרף אליהן ולהגיע למקום.

לקראת ההפגנה כתבו המשפחות השכולות, "החמאס לא הושמד, לא משיב את החללים החטופים וממשיך להוות איום על מדינת ישראל, די לביזיון, חייבים לחזור לנצח. כולנו נדרוש לחזור מיד להשמיד את החמאס - את המלחמה הזאת מנצחים".

יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד, אמר לקראת האירוע, "אנחנו נמצאים בפרשת דרכים בכל הסוגייה של המלחמה, חמאס לא משיב את החללים. חמאס הרג שלושה קדושים בשבוע האחרון, והביזיון הזה חייב להיפסק. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צבא ההגנה לישראל ללחימה עצימה, על מנת לעמוד באותו יעד חשוב של השמדת חמאס".

שני הוסיף והבהיר את דרישות הפורום לקראת המפגש מול ישיבת הממשלה, "ביום ראשון הקרוב, אנחנו פורום הגבורה, פורום המשפחות השכולות. נעמוד מול ישיבת הממשלה בשעה 10:00 ונקרא לממשלה, חיזרו ללחימה, החזירו את הכבוד לעם ישראל, עימדו ביעד החשוב הזה של השמדת חמאס. בואו והצטרפו אלינו".

ההפגנה תתקיים בשעה 10:00 מול משרד ראש הממשלה בירושלים, בכניסת הרכבים מכיוון גן הורדים.