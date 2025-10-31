השר עמיחי שיקלי, הממונה על התפוצות והמאבק באנטישמיות, מזכיר כי הדלפת הסרטון משדה תימן שנעשה במעורבותה של הפצ"רית שהודחה היום הצית גל הסתה אנטישמית חמור שהתפשט ברשתות החברתיות.

לפי מחקר שנערך במשרד, בתוך ימים ספורים פורסמו ברשת מאות אלפי פוסטים אנטישמיים ואנטי־ישראליים בשפות אנגלית וערבית. הביטוי “Sde Teiman Concentration Camp” הופיע למעלה מ־88 אלף פעמים ונצפה בקרוב ל־93 מיליון צפיות.

בנוסף, נרשמה עלייה דרמטית של כמעט 8,000 אחוזים בהשוואות בין ישראל למתקני כליאה כמו גואנטנמו ואבו־גרייב, והכינוי “הצבא הנאצי” הוזכר ביותר מ־22 אלף פרסומים. ברשת הערבית נרשמה עלייה של 200 אחוזים בשימוש במילה "אונס" בהקשר לשדה תימן.

הדו"ח המלא

בין ההאשטגים החדשים שצצו לאחר פרסום הסרטון: ‎#IsRapeL ו־‎#IDFRapist - האשמות שכוונו כלפי מדינת ישראל ואף כלפי העם היהודי כולו בתמיכה באונס ממוסד.

השר עמיחי שיקלי מסר, "הנתונים מצביעים על נזק תדמיתי ובינלאומי חסר תקדים. הדלפת הסרטון המפוברק שימשה תחמושת בידי גורמים אנטישמיים וארגוני דה־לגיטימציה שפועלים נגד ישראל. זהו מחדל שחייב לקבל הסבר. אני מצפה מהפצ"רית ומהיועצת המשפטית לממשלה להסביר כיצד היה לאפשר מהלך כה הרסני - דווקא בשעה שישראל נלחמת על ביטחונה ומעמדה בזירה הבינלאומית".