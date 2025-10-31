הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, טען היום (ו') כי ישנם מקרים בהן מותר לשמוע שירת נשים.

"קול באישה ערווה - הכוונה קול של זמרה. בשבעה קרובים מותר: אחים, אחיות, אבא ובת, או סבא ונכדה - מותר להם לשמוע זה את זה", אמר בתוכניתו ברדיו 'קול חי'.

לדבריו, "יש תשובה של אבי מורי שבה הוא פוסק לגבי קול אישה שהוא לא מכיר אותה, שהיא שרה - שמותר. כי מה הטעם של 'קול באישה ערווה'? כשהוא מכיר אותה. אבל כשהוא לא מכיר אותה, לא יבוא לידי הרהורי עבירה, לכן מותר".

הרב אברהם יוסף אישר את השמועה לפיו אביו נהג לשמוע את שירי אום כולתום וחשף פרט אישי מעניין: "לא רק אום כולתום - היו עוד נשים ששרו, ואבא היה שומע אותן, לומד את השירים ומחבר להם מילים בעברית. עד היום אני זוכר שיר שאבא חיבר, שיר מאוד מאוד יפה. השיר במקורו הוא שיר של איזו אישה שאני לא זוכר את שמה".