ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, קרא היום (שבת) לגרמניה ולמדינות נוספות להפעיל לחץ על ישראל כדי שתיסוג מדרום לבנון ותחדל מהתקפותיה בשטח הלבנוני. הדברים נאמרו במהלך פגישתו הרשמית עם נשיא גרמניה.

לדבריו, ממשלת לבנון שואפת לנצל את התקופה שלאחר הפסקת האש ברצועת עזה ואת תוצאות פסגת שרם א-שייח’, כדי לבסס את היציבות בלבנון, ובמיוחד בדרום המדינה.

סלאם הדגיש כי לבנון מחויבת להחלטת מועצת הביטחון 1701, וכי ממשלתו פועלת ליישום תכניות ביטחוניות ומבניות: "אנחנו פועלים לכך שנשק יהיה רק בידי המדינה, ובמקביל מקדמים רפורמות מנהליות ופיננסיות".

בתוך כך, מוחמד רעד, ראש סיעת "הנאמנות להתנגדות" המזוהה עם חיזבאללה, אמר כי הארגון שומר על הפסקת האש - אך מצפה מישראל לנהוג באותה מידה.

לדבריו, "ההתמודדות של חיזבאללה עם ישראל תהיה בדרך של עמידה איתנה, ולא בדרך של כניעה וויתורים", והוסיף ביקורת כלפי גורמים בלבנון אשר לדבריו תומכים ב"כניעה לאויב כדי להשיג אינטרסים אישיים".

רעד קרא לישראל להפסיק את פעילותה הצבאית בלבנון, להסיג את כוחותיה לשטח ישראל ולשחרר את כל השבויים הלבנונים ללא תנאים מוקדמים.