הערב (מוצאי שבת) התקיימה הפגנה מול מעון ראש הממשלה בירושלים, ביוזמת משפחות החברות ב"מועצת אוקטובר".

המפגינים קראו להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדלי ה-7 באוקטובר. לטענתם, מדובר בפתיחתו של שלב ההסלמה במאבק הציבורי אותו הן מנהלות מזה חודשים.

לדברי מארגני ההפגנה, בימים הקרובים צפויים להתרחש צעדים נוספים במסגרת המאבק, בהם הצטרפות של גופי מחאה נוספים ומגזרים שונים. כל זאת במטרה להפעיל לחץ ציבורי להקמת ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק.

צבי זוסמן, אביו של רס"ל (במיל') בן זוסמן ז"ל שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, נשא דברים במהלך ההפגנה. לדבריו, "השבוע מציינים את יום הזיכרון לרצח רבין, אירוע שאסור לשכוח - לא את הרצח המתועב וגם לא את החובה של כולנו שרצח פוליטי או אלימות פוליטית לא תחזור על עצמה במדינה האהובה שלנו".

"השבעה באוקטובר יצא בני, בן ז"ל, מהבית וגייס את עצמו למילואים", המשיך זוסמן. "הוא חשב על טובת המדינה, הוא יצא להגן על 'ארץ ישראל היפה שלנו ועל עם ישראל', הוא לא שאל שאלות. הוא קם ויצא. הוא הבין שהגיע הרגע שלו לתרום לתקומה ולתחייה, הוא עשה את זה מתוך תחושת אהבה למקום ולאנשים, מתוך אהבה".

זוסמן הוסיף, "הוא גם ידע שכמוהו יש אחרים ואחרות, רבים וטובים שעושים את אותו הדבר". לדבריו, "בדיוק כפי שבן קם בשבעה באוקטובר ועשה מעשה - כעת לכולם ברור כי השכל הישר מחייב את המדינה לקום ולעשות מעשה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם ללשון החוק".

"אני בהחלט מבין את המורכבות בוועדת חקירה", סיכם, "בא בעת שלחלק מהעם אין אמון במערכת המשפט, אבל מצד שני כל שינוי בחוק ועדת חקירה ממלכתית תגרור חוסר אמון של הצד השני. לכן צריך קודם להסכים כי תקום ועדת חקירה ממלכתית, ואז לפעול לכך שכולם ייתנו אמון בוועדה. בלי אמון בוועדה ובמסקנות שלה, אין טעם בוועדה. אז מתוך אינטרס משותף של כולנו, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית כלשון החוק ולפעול לכך שכולם יתנו בה אמון. צעד כזה משליך על כולנו את החובה להחזיר את האמון שלנו זה בזה ושל כולנו במוסדות המדינה, זה כשלעצמו יהיה התשתית לתיקון ולריפוי שכולנו חפצים בו".