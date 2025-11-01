אשירה גרינברג, אלמנתו של מפקד גדוד 13 בגולני סא"ל תומר גרינברג ז"ל שנפל ברצועת עזה, נשאה הערב (מוצאי שבת) דברים בכיכר החטופים בתל אביב.

בדבריה שחזרה את יומו האחרון של בעלה ואת רוח השליחות שליוותה אותו עד הרגע האחרון: "את בוקר ה-7 באוקטובר והימים הקשים שאחריו חוויתי דרך עיניו של תומר - כמפקד גדוד 13 בחטיבת גולני. בדרכו מהבית בקיבוץ אלמוג לעוטף ניהל את הלחימה מרחוק, עד שהתקרב ושאל איפה המצב הכי קשה. כך מצא עצמו מפקד על חילוץ תושבי כפר עזה תוך לחימה בלתי פוסקת במחבלים."

בהתרגשות סיפרה: "תומר נפל במהלך ניסיון לחלץ לוחמים שנותק עמם הקשר. הוא הלך אל האש בשביל אחרים, בלי לחשוב פעמיים. הוא חי על פי ערכים פשוטים ועמוקים - רעות, מסירות וערבות הדדית."

גרינברג הדגישה כי אותם ערכים ממשיכים ללוות אותה גם כיום: "אותם הערכים אשר בשמם תומר וחבריו זינקו לתוך האש בגבורה ובמסירות נפש - לא משאירים אף אחד מאחור! תומר עדיין לא נח על משכבו בשלום. זה יקרה רק אחרי שכל החטופים החללים יזכו למנוחת עולמים. וכל עוד משפחות החטופים לא זוכות להיפרד מיקיריהן, אני אמשיך לעמוד לצידן, כי רק כשכולם יחזרו - נוכל כולנו יחד לקום."

בדבריה פנתה גם אל הציבור בישראל: "עברו כמעט שנתיים מאז נפילתו של תומר. אני זכיתי להיפרד ממנו ולקיים עבורו הלוויה מכובדת. אבל הזכות האנושית הבסיסית הזאת מגיעה לכולם - לכל משפחה, לכל אם ואב, לכל אח ואחות שמחכים לסגור מעגל."

בסיום דבריה קראה לחיבוק לאומי ולתמיכה במי שנפגעו: "אני מבקשת לשלוח מכאן איחולי החלמה לאלפי הפצועים בגוף ובנפש, ולחבק את אנשי כוחות הביטחון - במשטרה, בשב"כ, במוסד ובצה"ל - ששומרים עלינו יום ולילה. תומר נלחם כדי שנוכל לחיות כאן בביטחון, והחובה שלנו היא להמשיך את דרכו - עד החטוף האחרון."