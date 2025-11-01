שגריר ארצות הברית בטורקיה, תומאס ברק (Thomas Barrack) אמר בוועידה במנאמה שבבחריין כי לחיזבאללה נותר כוח גדול של כ-40 אלף מחבלים, לצד בין 15 ל-20 אלף רקטות וטילים.

ברק הדגיש עד כמה גדול האתגר לפרק את חיזבאללה מנשק, "לבנון היא מדינה כושלת. אין בה בנק מרכזי, מערכת הבנקאות הרוסה. אין חשמל, אנשים תלויים בגנרטורים פרטיים, וגם לטובת מים וחינוך נדרשים ספקים פרטיים. המדינה היא חיזבאללה - שבדרום מספק מים וחינוך".

השליח אמר כי מדינות המפרץ מוכנות להשקיע עד 10 מיליארד דולר בדרום לבנון, אם חיזבאללה יתפרק מנשקו וינותק מהשפעת איראן.

לדבריו, ניסיון לכפות פירוק של חיזבאללה עלול להצית עימות פנימי בלבנון, ולכן יש לנהוג בזהירות: "אם אתה כופה עליהם - זו לא דרך נכונה. אנחנו יודעים את זה. יש גאווה בלבנון, בעולם הערבי. אם אתה מציע להם תמריץ - אולי זה יעבוד. חייבים לנסות משהו".

ברק הבהיר כי מדינות המפרץ לא ישקלו להשקיע בלבנון כל עוד חיזבאללה מחזיק בנשק, אך כאשר נשאל אם יסכימו לממן תוכנית פיתוח במקרה של פירוק מנשק - השיב: "כן". לדבריו, ההשקעה תתמקד בדרום לבנון ותכלול אזור תעשייה ואתר תיירות בגבול עם ישראל.