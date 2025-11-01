השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) מקדמים הצעת חוק חדשה זאת בעקבות הפרסום באתר מידה לפיו במהלך מלחמת חרבות ברזל וטבח ה-7 באוקטובר התאזרחו עזתים על מנת לצאת מעזה.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי אזרח או תושב קבע בישראל שבחר להתגורר דרך קבע ברצועת עזה, יאבד את אזרחותו או תושבותו ולא יורשה לחזור להתגורר בישראל - לא הוא ולא ילדיו.

השר איתמר בן גביר אמר, "מי שבחר לחיות במעוז הטרור של חמאס - לא יחזור לכאן עם תעודת זהות כחולה. החוק הזה קובע סוף להפקרות: מי שבחר באויב, ויתר על מדינת ישראל. אנחנו לא ניתן לעזה להיכנס לישראל דרך הדלת האחורית ולסכן את עם ישראל. שער היציאה מעזה הוא אך ורק למדינות אחרות במסגרת עידוד הגירה מרצון".

חה"כ יצחק קרויזר הוסיף, "לא ייתכן שמי שבחר לגור בעזה, במעוז הטרור של חמאס, ישוב ויהנה מזכויות אזרח ישראליות. החוק הזה הוא קיר ברזל שיגן על ביטחון ישראל וימנע מהפצצות המתקתקות של חמאס לשוב לשטח המדינה".